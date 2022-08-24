Büyükşehir'den Aksekili üreticilere destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de tarımın yoğun olarak yapıldığı Sinanhoca Mahallesi'nde sulama borusu desteği sağladı. Akseki'de tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik ücretsiz toprak analizi hizmeti de verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Yerelden Kalkınma' hedefleri doğrultusunda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, tarımın yoğun olarak yapıldığı ve ekonomisi tarıma dayalı olan Akseki Sinanhoca Mahallesi'nde boru desteği verildi. Tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla sulama borusu hibe edildi.

Toprak analizi eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik başlattığı ücretsiz toprak analizi üreticileri memnun etti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Akseki'de ücretsiz toprak analizi çalışması başlatıldı. Bu çerçevede üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Nasıl ve ne zaman toprak örneği alınacağı anlatıldı

Çiftçileri toprak analizine teşvik etmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde uzmanlar tarafından Aksekili üreticilerin katılımıyla üretim alanlarından nasıl ve hangi zaman dilimlerinde toprak örneği alınacağı anlatıldı. Üreticiler, ücretsiz olarak sunulan hizmetten son derece mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA