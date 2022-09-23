Büyükşehir Belediyesi stantlarından Türkiye pazarına uzanan yolculuk

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayallerinin peşinden koşan bir çifti daha hedeflerine bir adım daha yaklaştırdı. Henüz 1,5 yıllık evli olan Zahide-Murat Kurt çifti, tüketiciye tanıtmakta zorlandıkları tamamen el emeği ile ürettikleri deri işleme ürünler ve ahşap oyma ürünleri, Büyükşehir Belediyesinin kurduğu üretici stantlarının ardından, artık tüm Türkiye'ye ulaştırabiliyorlar.

Hikayelerinin, evlilik sonrası birbirlerinin üretime gönül verdiklerini görmeleri ile başladığını belirten Kurt çifti, İstanbul'da başlayan serüvenlerine Mersin'de devam etme kararı almışlar. Üretmeyi sevdiklerini söyleyen Murat Kurt, "Ben ahşaptan imalat yapmayı seviyordum, eşim daha öncesinden beri moda tasarımıyla, deri imalatıyla ilgileniyordu, onları yaparken mutlu oluyordu. Öncesinde evimizin bir odasını atölye yaptık ve bunu deneyimledik. Yapabildiğimizi görünce de Mersin'e taşındık. Tamamen şehir hayatından bağımsız, giderlerimizi minimize ederek, karavanda yaşıyoruz ve imalatımıza devam ediyoruz. 8 aydır bu şekilde devam ediyoruz. Gayet de güzel gidiyor, hedefimize doğru ilerliyoruz" dedi.

Yaşadıkları mahallenin muhtarı ile yaptıkları bir sohbet esnasında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından haberdar olduklarını ve Darısekisi Yörük Köyü'nde gerçekleştirilen üretici stantlarında yer aldıklarını ifade eden Kurt, "Orada ürünlerimizi başka insanlara gösterebildiğimizi, sosyal medya hesaplarımıza takipçi kazanabildiğimizi ve satış yapabildiğimizi gördük. Sonra birçok stant etkinliğine katıldık, birçok insanla tanıştık, birçok takipçi kazandık. Onlardan çok miktarda sipariş aldık. Bu şekilde devam eden bir süreç oldu. Bu stantlarla beraber, daha çok insana ulaşabildik. Bu sayede birçok kişiyle tanıştık. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yakınlaştıktan sonra, olaylar biraz daha değişti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kendileri gibi hayallerinin peşinden koşan ancak ilerleme kaydedemeyen kişilere hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Zahide Kurt ise "İlk başta zor olacaktır. Ama ilk adımdan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Kesinlikle bir bilene danışın. Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi alsınlar. Kadın üreticilerle ilgili destekler diye internette birçok sayfa var. Mersin Büyükşehir Belediyesi bize desteğini başlattığı için, benim buna pek ihtiyacım kalmadı. Çünkü bütün sorularımı, onlardan öğrenebilme imkanım oldu" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile tanıştıktan sonra kadın kooperatifinin aldığı siparişlerle ilgili üretimler de yaptıklarını söyleyen Zahide Kurt, "Şu an için onlara iki adet ürün üretiyoruz, numune çıkaracağız. Bu da bize bir kapı açtı. Şu an aslına bakarsanız hayatımızı idame ettirebilmek için sabit gelirlere ihtiyacımız var. Böyle destekler de oluyor ve bu sadece bize de değil" şeklinde konuştu. - MERSİN