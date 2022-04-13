Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini yatırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini yatırdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler ile Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocukları için sınav ücreti olarak toplam 935 bin 642 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini karşıladı. YKS'ye hazırlanan öğrencileri maddi açıdan zorlayan sınav ücretlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 935 bin 642 lira destek sağladı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title