Büyükçekmece'deki meslek lisesi Türkiye'de en fazla gelir elde eden üçüncü okul

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin yılın ilk üç ayındaki gelirleri toplamının 333 milyon 490 bin liraya yükseldiğini açıklarken en çok gelir getiren ikinci şehir İstanbul oldu. İstanbul'da en çok gelir getiren Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmalar ise kameraya yansırken okul müdürü Süleyman Çakır, "Hedefimiz 2022 yılı sonunda Türkiye'de birinci olmak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de okullar bazında en çok gelir elde eden meslek liselerini açıkladı. Bakan Özer, en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, Gaziantep ve İstanbul olduğunu, üretim sıralamasında 7 milyon 933 bin liralık üretimle Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birinci, Gaziantep Şehit Kamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 7 milyon liralık üretimle ikinci ve İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de 6,5 milyon liralık üretimle üçüncü olduğunu belirtti. Türkiye'de okullar bazında en çok gelir elde eden 3'üncü okul olan, Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gelirlerinin büyük bir kısmını kamu ve özel kurumlara verdiği yemek hizmetlerinden elde ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine de yemek hizmeti veren okul, aynı zamanda uygulama otelinde konaklama hizmeti de veriyor. Öğrenciler burada hem eğitim görüyor hem de meslek öğrenerek istihdam sağlanıyor. Mutfak ve otelde uygulama derslerini gören öğrenciler aynı zamanda para kazanarak ailelerine destek oluyor.

"Hedefimiz 2022 yılı sonunda Türkiye'de birinci olmak"

Okulda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren okul müdürü Süleyman Çakır, "Okulumuz Kumburgaz Mesleki ve Teknik lisesi çevresinde ki kamu kurumlarına ve işletmelere yemek vererek ve burada konaklama hizmeti vererek, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki yemek üretimini yerinde gerçekleştirerek bu ciroya ve üretim hedefine ulaşmıştır. Üretim yaparken üretim de çalışan usta üreticilerimiz, çıraklarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte bu süreci beraber yönetiyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonunda Türkiye'de birinci olmak ve öğrencilerimizi üretim ve eğitimle beraber hayata hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

"Uygulama otelinde meslek derslerini görmek daha etkili"

Okulun öğrencilerinden Mikail Bayram, "Uygulama otelinde meslek derslerini görmek daha etkili oluyor. Otele gelen misafirlerimize hizmet ederek harçlığımızı kazanıyoruz" dedi. - İSTANBUL