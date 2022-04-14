Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastanelere gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastanelere gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işyerlerini denetledi.

HİJYEN KOŞULLARINA UYMAYANLAR UYARILDI

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde denetim gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde kontroller yaptı.

Fırınların imalathane, depo, mutfak, banyo, tuvaletlerini denetlenirken ayrıca çalışanların kılık kıyafet ve temizlik kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan fırınlara ceza kesti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak.


Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title