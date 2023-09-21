Büyükçekmece Belediyesi Tarım Market Açılışı Yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi Güzelce Kapalı Pazar alanında yapılan törende çiftçilere arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenin ardından Büyükçekmece Belediyesi'nin bölge çiftçilerinin ürettikleri ürünleri ve Türkiye'de farklı bölgelerde faaliyet gösteren 18 Kadın Kooperatiflerinin ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu Tarım Market'in açılışı gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yanı sıra çok sayıda çiftçi ve vatandaşın katıldığı törende ilçedeki çiftçiler adına konuşan Soner Yılmaz Ereke ve Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, çiftçiye verdiği desteklerden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler tarım makinelerinin olduğu alanı gezdi. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu'na adının yazılı olduğu atkı da hediye edildi.

Arpa ve yulaf tohumu dağıtım töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "En başından beri temel amacımız 16 milyon insanımıza eşit hizmet sunmaktır. Aynı zamanda bütün ihtiyaçlarını karşılayan, eksik bırakmadan onların taleplerini inceleyen ve önceliği hangisiyse oradan başlayarak insanların ihtiyaçlarına katkı sunmayı hedefledik. Veren elin alan eli görmediği inancımıza, kültürümüze uygun bir şekilde insanlarımızın ihtiyaçlarına koşan, onlara destek olan ve bu desteği 5 katına çıkaran bir İBB olduk" dedi.

"GERÇEKTEN MUTLU VE GURURLUYUZ"

İmamoğlu, "Özellikle ekonomik krizin derinden etkilediği çiftçilerimizin çiftçilik yapmayı bile bıraktığı bir dönemde biz İstanbul'un tarımsal alanlarını nasıl güçlendirebiliriz. Çiftçilik yapmak isteyen, İstanbul'un topraklarını yeşertmek isteyen hemşerilerimize nasıl destek olabiliriz diye baktık. İBB olarak 2020 yılından bu yana çiftçilere destek olmaya başladık. En çok gururlandığımız hizmetlerden birini hayata geçirdik. Gerçekten mutlu ve gururluyuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yazlık fide sebzesi ve özellikle buna benzer desteklerle başladığımız süreç artık kışlık fide desteğine, yağlık ayçiçeği tohumundan silajlık mısır tohumuna, ekmeklik buğday tohumu dağıtımıyla beraber sürdü. Hiçbir alanda eksik varsa o alanda boş bırakmamaya, gübreden mazota, balıkçılarımıza desteklerimizden koruyucu ekipmanlarına, kuzu besi yeminden arı yemine varıncaya kadar her detaya katkı sunmaya gayret ettik. Biliyoruz ki tarımla uğraşan vatandaşlarımızın özellikle girdi maliyetlerinin karşılanması hususu onların hayatlarını devam ettirmesi konusunda önemli bir ihtiyaç. Bugün verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. İstanbul'da 1982 çiftçimize 20 milyon liraya yakın maliyetle arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yapıyoruz, hayırlı olsun. Bugünkü çiftçilere dağıtacağımız tohumların onlara bol bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise 46 yıllık belediyecilik hayatının İstanbul'da geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurucularındanım. O günden bugüne bizim Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi doğudaki uç ilçeler gibi çiftçilikle uğraşan yüzbinlerce aile ve vatandaşımızı hatırlayan, gören, ona el uzatan ilk Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisine teşekkür ediyorum. Tarım meselesi pandemiden sonra temiz gıdaya ulaşım ve Büyükçekmece gibi yeşili bol, yatay yapılaşmaya hakim olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Artık pandemiden sonra özelikle iklim krizi 7.5 miyar insanı çok yakından ilgilendirdiği için tarımın her çeşidi önem kazanmış ve çok stratejik bir alana taşınmıştır."

"BU ÜLKENİN MERCEDES'İ TARIMDIR"

Akgün, "Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa ben bunu 15, 20 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Büyükçekmece Belediyesi Tarım Müdürlüğü bölgemizde tarımsal faaliyetlere akademik anlamda yaklaştı. 3 üniversite ile iş birliği yaptık. Vatandaşımızın eğitimi bitti. Eğitimler bitmez, devam eder ama eğitimlerden sonra gördük ki raflarımızda Büyükçekmece balı dahil satılmaya başlandı. Demek ki Allah'ın verdiği aklı, size emanet ettiği toprağı bilimsel olarak kullanırsanız Büyükçekmece balı olur mu, olur. Aynı zamanda kadınları devreye soktuk. Büyükçekmece'nin dışında 18 kadın kooperatifi ile iş birliği yaptık. O kadınların ülkemizin dört bir başında o kadınların üretmiş oldukları malzemeyi alarak Büyükçekmece Tarım Kooperatifi'nden halka sunuyoruz" dedi.