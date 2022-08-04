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Büyükbaş desteklerinden yararlanmada süreler güncellendi

Büyükbaş desteklerinden yararlanmada süreler güncellendi

Büyükbaş hayvancılık desteklerinden faydalanabilmek için belirlenen bazı sürelerde değişikliğe gidildi.

 - Güncelleme:

Büyükbaş hayvancılık desteklerinden faydalanabilmek için belirlenen bazı sürelerde değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, buzağı, malak veya dişi manda desteklerinde programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına hayvan başına 370 lira, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Tarım ve Orman Bakanlığınca izinli boğaları ile tohumlamasından doğan buzağılarına 600 lira ödenecek.

Değişiklikten önce destekler, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün ve son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan büyükbaş hayvanlar için sağlanıyordu.

Öte yandan konuya ilişkin Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde de ilgili değişiklikler yapıldı.

Düzenlemeler, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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