Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Büyük Usta & Serfressh Şalgam, Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgamını Tanıttı

Büyük Usta & Serfressh Şalgam, Antalya Fuarı'nda Doğal Şalgamını Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması, Antalya Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda katılımcılara doğal ve katkısız şalgamını sundu. Firma yetkilisi Çağatay Tanır, geleneksel üretim yöntemleriyle şalgam yaptıklarını açıklayarak, 2025 hedeflerinin ürünlerini daha fazla ülkeye ulaştırmak olduğunu belirtti.

Adana merkezli Büyük Usta & Serfressh Şalgam, 31. kez kapılarını açan Antalya Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), doğal ve katkısız şalgamını ziyaretçilerin beğenisine sundu. ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, firma yetkilisi Çağatay Tanır, şalgamın tamamen geleneksel yöntemlerle üretildiğini ve "Anne eli değmiş gibi" bir lezzet sunduklarını vurguladı.

Antalya'daki Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda doğal ve katkısız şalgamını tanıtan Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması, geleneksel lezzetini ziyaretçilere sundu. Firma yetkilisi Çağatay Tanır, yıllık 20 milyon litre üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, 2025 hedeflerinin şalgamı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bu eşsiz lezzeti dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

"Evdeki lezzeti şişeliyoruz"

2009 yılından bu yana tamamen geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten firma yetkilisi Çağatay Tanır, "Adana'dan çıkıp Antalya'ya geldik. Şalgamımızı, bu güzel lezzetimizi, geleneksel doğal ürünümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak üzere buradayız. Hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz. Evde nasıl yapıyorsak, bire bir aynı şekilde, doğal yöntemlerle üretiyoruz. Biz buna 'anne eli değmiş gibi' diyoruz. Evde yapılan şalgamın tadı neyse, şişeye koyduğumuz da aynısı oluyor. Bir yudum aldığınızda o eski günleri hatırlatan, çocukluğunuzu yaşatan bir lezzet sunuyoruz" dedi.

"Yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litre"

Firma, hem cam hem de pet şişelerde üretim yapıyor. Cam şişelerin sağlığa daha faydalı olduğunu vurgulayan Tanır, tüm ürünlerinde aynı lezzeti sunduklarını ifade etti. Acılı ve acısız olmak üzere 2 çeşit şalgam ürettiklerini belirten Tanır, "Acılı şalgamlarımızda doğal kırmızı biber kullanıyoruz. Doğallıktan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Şu anda yıllık üretimimiz yaklaşık 20 milyon litreye ulaştı. Tüketicilerimize hem ulusal zincir marketlerde hem de seçkin restoranlarda bu lezzeti sunuyoruz. Ayrıca, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz"

2024 yılı hedeflerini aştıklarını vurgulayan Tanır, "2025'te daha büyük hedeflerimiz var. Hem üretim kapasitemizi hem de istihdamımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte, bu eşsiz lezzeti daha fazla ülkeye tanıtmak istiyoruz. Daha önce birçok fuara katıldık. ANFAŞ'a da katılmıştık ancak 5-6 yıldır fuarlara ara vermiştik. Şimdi yeniden buradayız. Çok heyecanlıyız ve güzel geri dönüşler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şalgam sağlığa faydalı ve kültürümüzün bir parçası"

Şalgamın faydalarına dikkat çeken Tanır, "Şalgam sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da çok faydalı. Sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve doğal bir alternatif sunuyor. Annelerimiz her zaman en doğalını isterdi. Şalgam da bu kültürün bir parçası. Neden içmeyelim ki? Avrupa'da Türklerin yanı sıra yerli halktan da birçok kişi şalgam tüketiyor. Bizim hedefimiz ise öncelikle Türkiye'de bu lezzeti daha çok kişinin keşfetmesini sağlamak" dedi.

Uzun bir aradan sonra fuarlara dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tanır, ANFAŞ'ta ziyaretçilerden yoğun ilgi beklediklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Altın ve döviz için kader anı bu akşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Yangın faciası sonrası kurmaylarından Erdoğan'a dikkat çeken teklif
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.