Büyük İstanbul Tüneli Projesi 2028'de hizmete açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi öngördüklerini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni 2028 yılında hizmete açmayı planladıklarını ve tünel ile günlük toplam 1,3 milyon yolcuya hizmet vermeyi öngördüklerini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile boğazın üçüncü defa geçileceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu proje ile Türkiye'nin ulaştırmada çağ atlayacağını belirtti.