Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde büyük dedesinden kalan ayakkabıcılık mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 41 yaşındaki Adnan Gargı, kendi markasını oluşturarak e-ticarete taşıdı, bugün ise ürettiği el işçiliği ürünleri yurt dışı pazarında boy gösteren girişimci haline geldi.

Adnan Gargı'nın dedesinin babası Nazif Gargı, 1900'lü yılların başında tarihi Arasta Çarşısı'nda önemli yemeni ustası olarak tanınıyordu. Yemeninin dışında dericilikle de uğraşan Nazif Gargı, mesleğini çocuklarına da öğretti.

Adnan Gargı'nın dedesi İsmail ve babası Necip Gargı, aile mirası ayakkabıcılık mesleğini aynı çarşıda devam ettirdi.

Yaklaşık 55 yıl mesleğini sürdüren İsmail Gargı'dan 1990'da işleri devralan ve onlarca kişiyi istihdam eden Necip Gargı da yanına 1995'te oğlu Adnan'ı aldı.

Mesleğini babasından öğrenen Adnan Gargı, son 10 yıldır işleri kendisi yürütüyor.

Ailesinin ustalığını yeni nesil üretim ve satış yöntemleriyle harmanlayan Adnan Gargı, İzmir kent merkezine 113 kilometre uzaklıktaki Ödemiş'te markalaşma adımıyla firmasına kurumsal kimlik de kattı.

Adnan Gargı, ürettiği kadın ve erkek bot, klasik ve spor ayakkabılarının çoğunu e-ticaret platformlarında satışa sunuyor. Şu an 40 kişiye istihdam sağlayan Gargı, ürünlerini Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkeye taşıdı.

Adnan Gargı, AA muhabirine, Ödemiş'in en eski ayakkabı üreten ailelerinden olduklarını söyledi.

Büyük dedesinden kalan mirası devam ettirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Gargı, "Kadın ve erkeklere yönelik günlük ve bot ayakkabı üretiyoruz. Her zaman kendi markamızla, kendi tarzımızla ilerlemeye çalıştık. Bu karar bizi ayakta tutan en önemli etken oldu. Şartlara ayak uyduramayan firmalar kapandı ve ilçede 8 ayakkabı üreticisi kaldı. 2000'li yılların başında hızlıca markalaşma yoluna gittik, 5 sene önce e-ticarete başladık ve böylelikle ayakta kalmayı başardık." diye konuştu.

Günün modasına göre ayakkabıyı deri ve el işçiliğiyle üretmenin kendilerine avantaj sağladığını belirten Gargı, şunları kaydetti:

"Kendi ürünlerimizi ve markamızı satalım diye e-ticaret yaptık. E-ticarette ilk başlarda beklemediğimiz bir performans yakaladık ve sonrası geldi. Şu anda yıllık 50 bine yakın çift üretim yapıyoruz. Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dededen, babadan gelen üretimi sürdürmek çok güzel bir şey. Oğlum da üretimde çalışıyor."

Adnan Gargı'nın babası 72 yaşındaki Necip Gargı ise babasından devraldığı mesleğini oğlu ve torunun sürdürmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.