BUÜ, patentlerini ekonomik değere dönüştürüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, hak sahibi olduğu patentleri ticarileştirmeye devam ediyor. Önceki yıllarda farklı patentlerini de aynı yöntem ile ticarileştirilen Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Karaca'nın bir patentinin daha yüzde 20 kullanım hakkı Üniversitenin onayı dahilinde özel bir firmaya devredildi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan akademisyen Prof. Dr. Esra Karaca'nın danışmanlığında tamamlanmış olan bir yüksek lisans tez çalışması doğrultusunda "Nanolifli Yara Örtüsü" başlıklı ulusal ve Amerika patentinin yüzde 20'si çok sayıda ülkeye nanolif üretim makinaları ihraç eden ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de şubesi bulunan Inovenso Teknoloji Ltd. firmasına devredildi. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, buluş sahipleri Prof. Dr. Esra Karaca, Prof. Dr. Elif Tümay Özer, Araştırma Görevlisi Cansu Aras, Inovenso Teknoloji Kurucu Ortağı Faik Mıdık, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticileri ve firma temsilcileri katıldı.

"Üniversite asli görevini yapıyor!"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; araştıran, üreten ve projelerden elde ettiği çıktıları bilimsel bir değere dönüştüren tüm akademisyenlere teşekkür ettiğini söyledi. Üniversitelerin temel görevleri arasında yer alan bilimsel fayda anlayışının elle tutulur bir hale getirilmesi için kurumda çalışan herkese büyük sorumluluklar düştüğüne işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Üniversitemiz, yaklaşık 50 yıllık bilgi ve deneyimi ile ülkemizin akademik hayatına çok kıymetli katkılar vermiştir. Bu katkıların ülkemize ve insanımıza bir getirisi olması adına yapılan projelerin çıktılarının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün Prof. Dr. Esra Karaca hocamız ve ekibinin geliştirdiği tıbbi tekstil malzemesi sonucunda elde ettiği patentin bir katma değere dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Yüzde 20'lik kullanım hakkını devrettiğimiz patent sayesinde üniversitemiz, ülkemiz ve iş dünyası kazanacak. İşte akademik camianın odaklanması gereken temel konulardan birisi de budur. Araştırmak, üretmek ve bu değerleri toplum ile paylaşmak gerekiyor. Bu anlamda görevini en iyi şekilde yerine getiren Esra Hocamızı tebrik ediyoruz. Patenttin yüzde 20'lik kullanım hakkını devralan ve bu çalışmayı Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinde ticari olarak değerlendirecek olan Inovenso firmasına da teşekkür ediyoruz. Devir-teslim töreninin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ABD başta olmak üzere dünya genelinde pazarlanacak

Firma Kurucu Ortağı Faik Mıdık ise Prof. Dr. Esra Karaca ile uzun yıllardır tanıştıklarını ve hocanın kendileri için son derece kıymetli olduğunu aktardı. Öğrencilik yıllarında çalışmaya başladıkları zaman Prof. Dr. Esra Karaca tarafından sahiplenildiklerini ve bu şekilde ekonomik olarak ayakta kaldıklarını açıklayan Faik Mıdık; "Esra hocamızın yaptığı çalışmaları her zaman takdir ediyoruz. Firma olarak Amerika odaklı ticaret yapıyoruz. Ürünlerimizin neredeyse yarısını bu ülkeye ihraç ediyoruz. Esra hocamızın nanolifli yara örtüsü patenti de bizim için ekonomik değeri olan bir çalışma. Yüzde 20 kullanım hakkını devraldık ve bu doğrultuda patenti ticari olarak değerlendirebileceğiz. Üniversite yönetimine ve Prof. Dr. Esra Karaca'ya bizlere bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Daha önceki farklı çalışmaları ile de Türk ve Amerika patenti sahibi olan Prof. Dr. Esra Karaca da projenin patentleştirilmesi noktasında firmanın kendilerine destek olduğunu açıkladı. Uzun yıllardır ortak çalışmalar yürüttükleri firmaya patentin yüzde 20 kullanım hakkının devredilecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Prof. Dr. Esra Karaca; "Cerrahinin farklı alanlarında yaygın olarak yaşanmakta olan önemli bir problemin çözümüne yönelik mühendislik yöntemleri ve nanoteknolojinin verdiği imkanlar kullanılarak geliştirilmiş, çok yüksek katma değere sahip söz konusu biyomalzemenin yerli ve milli imkanlarla üretilip yurtiçi ve yurtdışına satılması mümkün olabilecek. Bu doğrultuda hem mutlu hem de gururluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUÜ Yönetimi, 3,5 yıllık görev süresi içinde üniversitenin hak sahibi olduğu toplamda 5 patentini Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile ticarileştirmeyi başardı. - BURSA