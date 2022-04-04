Business, Red Enerji ile elektrik tüketimini yüzde 30'a kadar azaltıyor

Vodafone Business'ın, klimaları uzaktan kontrol ederek istenilen dereceye otomatik ayarlanabilmesini, aydınlatmaların tek tuşla uzaktan yönetilebilmesini, elektrik tüketen cihazların enerji takibinin yapılabilmesini, makinelerin enerji tüketiminin uzaktan izlenebilmesini ve alarm sistemleri ile istenmeyen tüketimlerin önüne geçilebilmesini sağlayan Red Enerji çözümü, elektrik tüketimini yüzde 30'a kadar azaltıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, enerji tüketen cihazlarını uzaktan kontrol etme ihtiyacı duyan şirketlere Red Enerji çözümünü sunuyor.

Red Enerji, elektrik tüketimi bilgisini toplayan, toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir IoT çözümü olarak dikkat çekiyor. İşletmelerin, enerji tüketimini anlık olarak doğru bir şekilde raporlayıp kontrol etmek, enerji tüketimini doğru kaynak yönetimi yaparak azaltmak ve uzaktan havalandırma, aydınlatma gibi donanımların kontrolünü gerçekleştirmek gibi ihtiyaçları bulunuyor.

Elektrik tüketimini yüzde 30'a kadar azaltan Red Enerji, klimaları uzaktan kontrol ederek istenilen dereceye otomatik ayarlanabilmesini, iç-dış aydınlatmaların tek tuşla uzaktan yönetilebilmesini, elektrik tüketen cihazların enerji takibinin yapılabilmesini, şubeler, makineler arası karşılaştırmalı raporlamaların yapılabilmesini, makinelerin enerji tüketiminin uzaktan izlenebilmesini, geçmişe yönelik tüketimin görülebilmesini, reaktif enerji takibini ve alarm sistemleri ile istenmeyen tüketimlerin önüne geçilebilmesini sağlıyor. Vodafone Business, Red Enerji çözümü ile, klima, aydınlatma, soğutucu/derin dondurucular, üretim makinaları, elektronik cihazlar gibi enerji tüketimi yüksek olan işletmeleri hedefliyor.