Business, Red Bulut Pazaryeri Platformu'nu tanıttı

Vodafone Business, KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan bulut tabanlı yazılımların tek bir noktada yer aldığı Red Bulut Pazaryeri Platformu'nu tanıttı.

Kurumların bulut tabanlı yazılım ihtiyaçlarını tek noktada toplamayı hedefleyen Red Bulut Pazaryeri Platformu'nun tanıtımı Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Platforma ilişkin bilgi veren Kestioğlu, Türkiye'nin yüzde 99,8'ini oluşturan ve ekonomiye katkısı çok büyük olan 261 bini küçük ve orta ölçekli, 3 milyonu mikro ölçekli olan işletmenin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kestioğlu, şunları söyledi:

"İhtiyacı olan hizmeti tek bir noktadan satın almak isteyen Türkiye'nin 81 ilindeki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak bulut tabanlı yazılımlara ulaşabileceği, ulaşılabilir finansman modeli ile satın alabileceği Red Bulut Pazaryeri platformumuzu, hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz. KOBİ'lerin dijitalleşmesi için devrim niteliğindeki Red Bulut Pazaryeri Platformu ile Türkiye'nin her ilinde teknolojiye ulaşamamış KOBİ'mize ulaşmayı hedefliyoruz İşletmeler bulut tabanlı yazılımlarımıza kolayca erişebilecek ve tüm satınalma süreçlerini uzaktan dijital olarak gerçekleştirebilecekler.

Vodafone Business, Red Bulut Platformu'nda 'İş ve Süreç Yönetimi', 'Güvenlik ve Yedekleme' ve 'E-ticaret ve Satış Sonrası Destek' gibi KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor. KOBİ'lerin öncelikli ihtiyaçlarını hedefleyen 10 farklı ürünümüzü tek bir platformda topladığımız Red Bulut'ta KOBİ'ler dilerlerse seçili ürünlerde demo talep edebilecekler. Önümüzdeki dönemde sunacağımız demoların sayısını da artırmayı hedefliyoruz."

Red Bulut ile 10 bin işletmeye ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Kestioğlu, bu sayede KOBİ'lerin dijitalleşmesine vesile olarak 20 milyon TL'den fazla bir ekonomik fayda sağlama hedefinde olduklarını söyledi.

Kestioğlu, "Vodafone Business olarak dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle bulut bilişim alanındaki çalışmalarımıza ve bu alanda işletmelerin güvenilir teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz. Bugün bu pazaryeri platformunun lansmanını gerçekleştiriyoruz ve bulut tabanlı yazılımlarımız için talep toplamaya başlıyoruz. Temmuz itibarıyla de tüm yazılımları burada lansmana özel 3 ay boyunca yüzde 50'ye varan indirimler ve aralık ayına kadar alışverişlere özel çekiliş fırsatları ile hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Red Bulut Platformu'nda KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürün sunuluyor

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek olmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Red Bulut Pazaryeri Platformu'nu kullanıma alan Vodafone Business, başta Türkiye'nin her yerindeki KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin ulaşılabilir finansman modelinde işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmaları hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedefliyor.

Vodafone Business, Red Bulut Platformu'nda "İş ve Süreç Yönetimi", "Güvenlik ve Yedekleme" ve "E-ticaret ve Satış Sonrası Destek" gibi KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor.

İş ve Süreç Yönetimi'nde Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Ön Muhasebe ve Office 365 ürünleri bulunuyor.

İşletmeler Red Bulut'ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor, proje yönetimi, saha ekip takibi, kaynak planlama muhasebe ve e-fatura altyapısı için en etkili araçları bulabiliyor.

Güvenlik ve Yedekleme'deki Antivirus, Veri Kurtarma ve Yedekleme ve Vodafone Drive Güvenli depolama çözümleri ile işletmeler, yüksek güvenlik, düzenli yedekleme ve hızlı veri kurtarmayı kurumundaki tüm cihaz ve sunucularda etkinleştirirken dokümanlarına istediği cihazdan erişebiliyor.

E-ticaret ve Satış Sonrası Destek'te, WebSitesi Barındırma Çağrı merkezi kurabilecekleri Bulut Santral ve E-ticaret, çözümleri ile işletmeler ürünlerini internet üzerinden kitlelere ulaştırıyor, satışlarını artırıyor, satış sonrası süreçlerde müşterilerine en yüksek seviyede hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunda KOBİ'ler, bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebilecek.

Vodafone Business, Red Bulut Platformu ile 10 bin işletmeye ulaşarak 20 milyon TL'den fazla bir ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.

KOBİ'ler "Dijital Dönüşümün Geleceği" panelinde buluştu

Tanıtım toplantısının ardından Dijital Dönüşümün Geleceği paneli gerçekleşti.

Panele, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci ve Yıldız Teknik Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin katıldı.

Panel çerçevesinde Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşmedeki mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.