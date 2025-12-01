Buse Bilim Koleji öğrencileri, İSF Stüdyoları'nı ziyaret etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla dijital medya okuryazarlığı ve görsel sanatlar alanında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, medya prodüksiyon süreçlerine tanıklık etti.

Stüdyo ortamında televizyon ve sinema yapımlarının kamera arkası süreçlerini inceleyen öğrenciler, çekim teknikleri, yapım aşamaları ve hikaye kurgusuna ilişkin atölye çalışmalarına katıldı.

Estetik algının gelişimiyle karakter oluşturma süreci üzerine uygulamalı eğitim alan öğrenciler, hikayelerin izleyiciyle nasıl buluştuğunu öğrendi.

Çocuklar, sevdikleri karakterlerin hangi aşamalardan geçerek ortaya çıktığını, bir hikayenin izleyiciyle nasıl buluştuğunu keşfetti.

Etkinliğin önemli başlıklarından biri de dijital medya okuryazarlığı oldu. Etkinlikte, çocukların dijital dünyadaki içerikleri eleştirel bir gözle değerlendirme yeteneğinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik, çocukların sanatsal ve teknik becerilerini birleştirerek, onları, geleceğin medya profesyonelleri ve bilinçli dijital vatandaşları olma yolunda destekledi.