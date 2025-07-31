Buse Bilim Koleji'nden Yapay Zeka Destekli Eğitim Modeli

Buse Bilim Koleji, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji, öğrencilerini sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlamak amacıyla eğitimde bir dönüşüm başlatıyor.

Okul, öğrencilerin ilgi alanlarına, öğrenme hızlarına ve bilgi düzeylerine göre şekillenen içerikler sunabilmek hedefiyle yapay zeka tabanlı platformlar aracılığıyla dijital öğrenme süreçlerini başlattı.

Görsel materyaller ve oyunlaştırılmış içeriklerle desteklenen derslerde, öğrenmenin kalıcılığı ve sürece katılım artırılacak. Ayrıca yapay zeka, öğrencilerin güçlü yönlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş bir öğrenme rotası sunarken, öğretmenler de bu süreçte öğrencilerin gelişimlerini anlık olarak takip ederek, ihtiyaç duydukları desteği zamanında sağlayabilecek.

Dijitalleşen öğrenme ortamının yanında, zihinsel kapasitenin doğru kullanılmasını hedefleyen yeni bir ders programı da eğitim planına dahil edildi.

Türkiye hafıza şampiyonu ve ekibinin yönlendirmesiyle hayata geçirilen "Beyni Etkili Kullanma ve Hafıza Teknikleri" eğitimiyle, Buse Bilim Koleji, öğrencilerini yalnızca bilgiyle değil, bu bilgiyi analiz edebilme, hatırlayabilme ve etkin şekilde kullanabilme gücüyle donatmayı hedefliyor.

Yapay zeka teknolojisi birebir bilgi aktarımı için değil, öğrenme sürecine zenginlik ve farkındalık katan bir öğe olarak kullanılıyor. Öğrenciler, nasıl soru soracaklarını öğrenirken, kendi düşünce yapılarını şekillendiriyor.