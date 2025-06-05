Buse Bilim Koleji'nden Geleneksel Bayram Etkinlikleri

Buse Bilim Koleji, öğrencilerine milli ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde üç gün süren geleneksel etkinlik programı düzenledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyen etkinliklerle öğrencilerin bayram coşkusunu birlikte yaşamalarını sağladı.

Kolej, akademik mükemmeliyetin ötesine geçerek öğrencilerine toplumsal aidiyet ve kültürel farkındalık kazandırmayı hedeflediği programda, üç gün boyunca geleneksel bayram kutlamaları yaptı.

Okulun geniş yeşillikler içindeki bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, fiziksel aktiviteden kültürel deneyimlere uzanan zengin içeriklerle buluştu. Etkinliklerin tasarımında öğrencilerin sosyal gelişimi, işbirliği becerileri ve kültürel mirasa olan bağlılıklarının pekiştirilmesi önceliklendirildi.

Etkinliklerin ilk gününde, okul bahçesinde düzenlenen karpuz yeme yarışması ve karpuz temalı oyunlarla öğrenciler hem eğlendi hem de işbirliği içinde vakit geçirdi. İkinci gün, çocuklar scooter etkinliğinde güvenli sürüş kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek hareketli saatler yaşadı.

Programın son günü ise geleneksel Türk kahvaltısıyla başladı. Simit, peynir, zeytin gibi ürünlerin yer aldığı kahvaltı sofrasında öğrenciler öğretmenleriyle bayramı birlikte kutladı. Ardından baloncuk oyunlarıyla serbest zaman geçiren öğrenciler, öğretmenlerinin ellerini öperek bayramlaştı. Gün, öğrencilere bayram şekeri ve çikolata ikram edilmesiyle sona erdi.

Uluslararası Eğitim Vizyonu ve Milli Benlik

IB İlk Yıllar Programı (PYP) ile Buse Bilim Koleji, küresel vatandaşlık perspektifiyle şekillenen eğitim felsefesini milli kimlik inşasıyla birleştiriyor. Kolej, sorgulama temelli öğrenme, sosyal sorumluluk bilinci ve kültürel değerlerin içselleştirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

Bu bağlamda düzenlenen bayram haftası, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunan, kültürel kodları öğrenerek toplumsal hafızayla bağ kurdukları bir öğrenme deneyimi olarak öne çıkıyor.