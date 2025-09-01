Buse Bilim Koleji'nden Çevre Bilinci Eğitimi

Buse Bilim Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılına öğrencilerin çevre bilinci, canlı yaşamıyla bağ kurma ve toplumsal sorumluluk kazanması hedefiyle "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla başlayacak.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji, yaklaşan eğitim yılının ilk dersini çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasıyla planladı.

Yeni eğitim döneminde, MEB'in "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" başlığı altında gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrenciler, kampüs içi ve çevresinde ağaç dikimi, alan temizliği ve canlı gözlemleri yapacak.

Kolejin geniş yeşil alanları, küçük göletleri ve çeşitli hayvanların bulunduğu kampüsü, öğrencilerin canlı yaşamıyla iç içe bir eğitim deneyimi yaşamalarına olanak sağlarken, öğrenciler, etkinlikler sırasında kampüsteki hayvanlara bakım yapmayı ve çevredeki ekosistemle etkileşim kurmayı öğrenecek.

İlk etapta 300 öğrencinin katılacağı etkinlikler, hem kampüs içindeki yeşil alanlarda hem de çevre bölgelerde gerçekleştirilecek.

Bu sayede öğrenciler, orman yangınları ve çevre kirliliği gibi Türkiye'nin önemli sorunlarına duyarlılık kazanacak ve canlı yaşamıyla ilişkilerini güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Bilim Koleji kurucularından Fütuhat Yavuz, çevre duyarlılığının akademik başarının yanı sıra çocukların toplumsal gelişimi için de kritik bir konu olduğunu belirtti.

Yavuz, öğrencileri, yaşadıkları çevreye karşı da sorumlu bireyler olarak yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Bu etkinlikler, onların hem kampüsle bağ kurmasını hem de toplum için küçük ama etkili adımlar atmayı öğrenmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.