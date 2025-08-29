Buse Bilim Koleji'nden Alfa Kuşağı İçin Yenilikçi Eğitim Modeli

Ankara'da faaliyet gösteren Buse Bilim Koleji, 2010 sonrası doğan nesil için ifade edilen "Alfa kuşağı"na ilişkin yeni eğitim modeli hazırladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, şehirleşme ve dijitalleşme, çocukları doğadan ve fiziksel hareketten uzaklaştırıyor.

Bu kapsamda yeni eğitim modelinde, kampüste çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak birçok etkinlik planlandı.

Programda yer alan başlıca aktivitelerden bazıları, "Hareket Odaklı Etkinlikler", "Doğa ile İç İçe Uygulamalar", "Açık Hava Dersleri" ve "Zihinsel Dinginlik ve Farkındalık" oldu.

Söz konusu bütüncül eğitim modeliyle çocuklarının dijital yeterlilikleri artarken, doğayla bağlarını güçlendirmeleri, hareketli yaşam tarzı benimsemeleri ve duygusal gelişimlerini destekleyecek ortamda büyümeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Bilim Koleji kurucularından Fütuhat Yavuz, "Çocuklar dijital dünyaya uyum sağlamalı, teknolojiyi öğrenmeli ancak aynı zamanda toprağa dokunmalı, açık havada oyun oynamalı. Biz her iki dünyanın kazanımlarını birleştirerek onları geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.