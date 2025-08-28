Buse Bilim Koleji'nde Uluslararası Bakalorya Süreci Başladı

Buse Bilim Koleji'nde Uluslararası Bakalorya (IB) İlköğretim Programı (Primary Years Programme-PYP) otorizasyon süreci kapsamında IB uzmanları, öğretmenlere yönelik yoğunlaştırılmış eğitim ve seminer programları düzenleyecek.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, süreç boyunca öğretmenler, sorgulama temelli öğrenme, disiplinler arası yaklaşım, öğrenci merkezli eğitim yöntemleri ve değerler odaklı öğrenme konularında eğitim alacak. Uygulamalı seminerler aracılığıyla öğretmenlerin teorik ve pratik açıdan gelişimleri de desteklenecek.

Uluslararası standartlarda eğitim hedefi doğrultusunda adım atan kolej, IB PYP otorizasyon sürecini okulun mevcut vizyonunu destekleyen bir gelişim alanı olarak değerlendiriyor.

Çocukların iki dilli (Türkçe-İngilizce), doğayla iç içe ve değerler temelli eğitim ortamında yetişmesini önemseyen kolej, PYP çerçevesiyle uyumlu çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulayarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini bütüncül şekilde takip edebiliyor.

Öğretmenlerin yürüttüğü yansıtıcı uygulamalar ise öğrenmeyi derinleştirirken programın gelişimini destekleyen katkı da sunuyor.

Velilerden ve eğitim çevrelerinden ilgi gören süreç, gelecek aylarda eğitim çalışmalarının yanı sıra değerlendirme aşamalarıyla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Bilim Koleji kurucularından Fütuhat Yavuz, sürecin, sadece bir program değil, aynı zamanda bir dönüşüm yolculuğu olduğunu belirterek, "Amacımız öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, farklı bakış açılarını değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek. Bunun için öğretmenlerimizin uluslararası standartlarda donanım kazanması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.