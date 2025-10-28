Buse Bilim Koleji'nde Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikat Gerçekleştirildi

Buse Bilim Koleji, öğrencilerinde afet bilinci oluşturmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) desteğiyle etkinlik gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, "Afet Farkındalık Eğitimi ve Toplu Tahliye Tatbikatı" adıyla düzenlenen etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler, afet anında nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

Buse Bilim Kolejinin konferans alanında toplanan öğrencilere, ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde tahliye prosedürleri, güvenli toplanma alanları ve acil durum refleksleri tatbikat boyunca gösterildi.

AFAD ekipleri, afetlere karşı bireysel düzeyde alınabilecek önlemleri, yangınla mücadele yöntemlerini ve doğru davranış biçimlerini öğrencilere aktardı.

Etkinlikte, okul bünyesinde kurulan Afet ve İlk Yardım Ekibi de öğrencilere tanıtıldı. Söz konusu ekip, olası afet durumlarında müdahale kapasitesini artırmayı ve öğrencilerde toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Arama kurtarma ekiplerinin görev ve sorumluluklarına yer verilen eğitimde, öğrenciler, afet durumlarında kullanılmak üzere tasarlanan arama kurtarma aracını ve içerisindeki donanımları yakından tanıma fırsatı buldu. Düzenlenen afet tatbikatında ise kendi sınıflarına ayrılan öğrenciler, acil durum alarmıyla doğru, zamanında ve güvenli bir şekilde okuldan ayrılmaya teşvik edildi.

Buse Bilim Koleji, düzenlediği bu kapsamlı etkinlikle, öğrencilerine teorik bilginin yanı sıra yaşam kurtarabilecek pratik deneyimler kazandırmayı amaçladı.