Buse Bilim Koleji 2025-2026 Eğitim Yılına Yeniliklerle Başladı

Buse Bilim Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılına fiziki alanlarında gerçekleştirdiği yeniliklerle başladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 27 yıldır Ankara Yenimahalle'de eğitim sektöründe hizmet veren Buse Bilim Koleji, yeni eğitim öğretim yılına yenilenerek girdi.

Bu yıl kampüs, öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmesi için geliştirilirken, bahçeye öğrenciler için ahşaptan kulübe ev inşa edilerek yeni oyun alanları kazandırıldı. Çim alanlar genişletildi ve daha fazla aktivite yapılabilmesi için evcil hayvanlar eklendi.

Öğrencilerin doğayla iç içe bir eğitim hayatı sürmesi için açık hava sınıfı iyileştirildi. Okulun iç planında da değişikliklere gidilerek sınıflar genişletildi.

Öğrencilerin keşif merakını destekleyecek modern laboratuvar sınıfları, bu sene de titizlikle hazırlandı. Çocukların sosyal gelişimini desteklemek amacıyla oyun alanları da yenilendi.

"En büyük gücümüz, bizlere güvenen velilerimiz"

Buse Bilim Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılına güçlü akademik kadrosu, modern eğitim anlayışı ve çocukların bilimsel ve sanatsal yönlerini destekleyen vizyonuyla adım atıyor.

Yeni dönem, okul bahçesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Buse Bilim Koleji kurucularından Fütuhat Yavuz, yeni dönemde öğrencilerin yalnızca akademik anlamda değil, sosyal, kültürel ve duygusal açıdan da gelişim göstermesini hedeflediklerini belirtti.

Yavuz, "Vizyonumuz, özgüveni yüksek, çağın gerekliliklerine hazır, evrensel değerlerle yetişmiş bireyler kazandırmak. Bu süreçte en büyük gücümüz, bizlere güvenen kıymetli velilerimiz." ifadelerini kullandı.