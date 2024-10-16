Bursalı Şirket Almanya'da 152 Yıllık Firmayı Satın Aldı

Bursa'da ürettiği yatak ve sünger imalat makinelerini 140 ülkeye ihraç eden Türk şirketi, Almanya'da satın aldığı 152 yıllık firmayla uluslararası hedeflerini büyüttü.

Bulgaristan'dan 1989'da Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler tarafından 2006'da kurulan firmanın Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ile Görükle Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yatak ve sünger üretim makineleri imal ediliyor.

Şirket, Almanya'nın Köln şehrinde 1872'de faaliyete geçen ve 5'inci nesilde kapitone (içi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş) makineleri üreten firmanın yüzde 100 hissesini satın alarak yeni sahibi oldu.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere 140 ülkeye yatak ve sünger üretim makinesi ihraç eden firma, Almanya'da aynı kadro ve isimle yoluna üretime devam edecek Mammut markasının vereceği güçle Türkiye ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, AA muhabirine, makine üretiminde ihtisaslaşıp yatak üreticilerine yönelerek makineler imal ettiklerini, bunun yanı sıra yatak ve sünger üretim fabrikaları için tesisler yapan bir firma olduklarını söyledi.

Yatak imalatı için 440 çeşit makine ürettiklerini belirten Güler, "Yatak üretiminde kullanılan makine çeşitlerinin yüzde 80'ini üretiyoruz. Dünyanın sektöründe en büyük şirketiyiz; üretim, çalışan, teknoloji, makine çeşidi yönünden de böyle. Amerika'da, Bulgaristan'da, Hindistan'da işletmelerimiz var. Şimdi yeni yeni Almanya'da büyük bir markayı, çok eski, dikiş makineleriyle bilinen, kapitone makinelerinin lideri Mammut markasını satın aldık." diye konuştu.

"Onların yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık"

Güler, güçlerine güç katmak için yaptıkları satın almayı yaklaşık 2 yıl süren görüşmelerin ardından gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Satın alma işlemini tamamladıkları 23 Eylül'den sonra fuara katıldıklarını ifade eden Güler, "Katıldığımız ilk fuarda bile o firmanın satış gücünü çok hızla artırarak, neredeyse onların yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık." dedi.

Güler, Bursa'da da kapitone makinesi ürettiklerini ancak bunu geliştirmeye çok fazla zaman ayıramadıklarını anlattı.

Çok eski ve bu konuda kendini ispatlamış bir markayı bünyelerine dahil ederlerse çok daha güçlü bir firma olacaklarını, güçlerine güç katacaklarını düşündüklerini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Elektroteks de Mammut da ayrı firmalar olarak devam edecek. Elektroteks yine Bursa'da, Mammut da Almanya'nın Köln şehrinde üretimine devam edecek. Oradaki tüm personelimizle aynen, hiçbir kimseyle yollarımızı ayırmadan üretimimize devam edeceğiz. Kırmızı çizgi olan kaliteyi bozmadan, maliyetleri Elektroteks'in satın alma ve finans gücünü kullanarak, birçok işçilik maliyetini düşürerek fiyat rekabetine gideceğiz. Mammut'u tekrar en fazla tercih edilen ve birçok firmanın ulaşabileceği bir seviyeye getirmiş olacağız."

Üretimi devam ettirecek kimse olmadığı için sattı

Osman Güler, Alman firmasının 5'inci nesil sahibinin, oğulları bu işle ilgilenmediğinden üretimi devam ettirecek aile üyesi olmadığı için satış kararı aldığını belirtti.

Firma sahibinin, sektöre 1,5 asırdan fazla emek veren markanın yok olmaması için yüksek fiyata satmaktan ziyade koruyacak ve daha yükseklere taşıyacak şirketleri araştırdığını anlatan Güler, "Biz 2 yıldır firmayla görüşme aşamasındaydık. Görüşmelerin sonuçlanmasından sonra satın alma kararı verdik. Alışmış olduğumuz bir şey vardır; öne çıkan Türk firmalarını, Avrupa firmalarının satın aldığını sürekli duyarız. Biz 'Bu işi tersine çevirme yoluna gidelim' dedik. Bundan sonra da buna benzer şeylerin çoğalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mammut gibi bir markayı Türkiye'ye katmanın onur verici olduğunu vurgulayan Güler, başka firmaları da bünyelerine katmayı hedeflediklerini kaydetti.

Güler, "Sadece kendimiz için değil ülkemiz için mutluyuz. Bu tabii ekonomimize de ciddi katkılar yapacak. Orada üretimimize devam edeceğiz ama maliyetleri düşürmek için buradaki satın alma gücünü kullanacağız. Bazı ürünleri, kaliteyi bozmadan hatta kaliteyi yükseltmek amacıyla Türkiye'ye bazı fason işleri yansıtarak ekonomi için ciddi bir gelir elde etmiş olacağız." diye konuştu.