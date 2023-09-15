Bursalı Sanayici Ejder Meyvesi Üretimine Başladı

Bursalı sanayici iş insanı Yusuf Uçan, ilk defa Balabancık Mahallesi'nde kurduğu tesiste ürettiği Ejder meyveleri çiçek açarak meyve verme sürecine girdi.

Balabancık Mahallesi Muhtar Ali Ceylan ve Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ı tesislerinde ağırlayan üretici Yusuf Uçan, Mudanya'nın Balabancık Mahallesinde 1,5 dönüm arazi üzerine kurduğu sera tesislerinde ektiği ejder meyveleri 3 sene sonunda meyve vermeye hazırlanıyor.

Bursalı sanayici Uçan, kendi mesleği dışında son günlerin yaygın meyvesi ejder meyvesi yetiştirmeye başladı. Uçan yetiştirdiği ejder meyvesi hakkında verdiği bilgilerde, "Son dönemlerde sıkça duyduğumuz ve popüler olan ejder meyvesi aslında hylocereus cinsi bir kaktüsün meyvesidir. Ülkemizde pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi bazı ülkelerde çilek armudu olarak bilinir. Dış kısmı pembe olan ve iç kısmı beyazın üstünde siyah benekleri olan bir meyvedir. Ekşi ve ferahlatıcı bir tadı vardır. En çok Güney Amerika'da yetişir. İster suyunu isterseniz de çiğ bir şekilde iç kısmını tüketebiliriz. Yüksek ücretlerle ithal edilen bu meyveyi Bursa'mızda da yetiştirerek makul fiyatlarda herkesin tüketmesi için başlattığımız çalışmalarda aldığımız sonuç yüzümüzü güldürecek. İlk hasadımızda 3 ton meyve almayı düşünüyoruz. Zamanla bu rekolteyi yükseltebiliriz" dedi. - BURSA