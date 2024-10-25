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Bursa Ticaret Borsası’nın Tescil İşlem Hacmi Yüzde 39 Artış Gösterdi

Bursa Ticaret Borsası’nın Tescil İşlem Hacmi Yüzde 39 Artış Gösterdi
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Bursa Ticaret Borsası, 2024’in ilk 9 ayında tescil işlem hacmini geçen yıla göre yüzde 39 artırarak 29,9 milyar TL’ye yükseltti. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu büyümenin bölgedeki tarımsal dinamiklerin bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Bursa Ticaret Borsası, tescil işlemlerindeki başarılarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 2024 yılında 9 aylık süreçte tescil işlem hacminin geçen yıla göre yüzde 39 artışla 29 milyar 945 milyon liraya yükseldiğini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, rakamların Bursa'nın tarımsal ekonomideki dinamik yapısını ve kentin büyüme potansiyelini ortaya koyduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 9 aylık tescil işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi. Bursa Ticaret Borsası'nın, üyeleri ile birlikte kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, 2023 yılının ilk 9 ayında 21,5 milyar TL olan işlem hacmini, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 39 artırarak 29,9 milyar TL'ye çıkardıklarını belirtti.

Bursa'nın markası zeytin işlem hacminde ilk sırada

Elde edilen büyüme performansının kotasyona tabi ürünlerde kaydedilen yüksek hacimle gerçekleştiğini dile getiren Başkan Özer Matlı, Ocak-Eylül döneminde 8 milyar TL'yi aşan tescil işlem hacmiyle zirvede zeytinin yer aldığını açıkladı. 5,4 milyar TL ile yaş sebze ve meyve, 3,3 milyar TL ile et, 3,2 milyar TL ile canlı hayvan ve 1,4 milyar TL ile mısır, işlem hacmiyle öne çıkan diğer ürünler oldu.

Bursa TB, TÜRİB ELÜS Piyasasındaki etkinliğini artırıyor

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki 9 aylık işlem hacmi performansını da değerlendirdi. Ocak-Eylül döneminde Bursa TB acente kaydındaki müşteriler tarafından gerçekleştirilen 753 milyon TL'lik işlem hacmiyle, Bursa Ticaret Borsası'nın TÜRİB ELÜS Piyasası'ndaki aktif rolünü her geçen dönem artırdığını dile getiren Başkan Matlı, en yoğun işlem gören ürünlerin mısır, arpa, buğday ve zeytin olduğunu belirtti.

Üyelerin rekabet gücü artıyor, Bursa Kazanıyor

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tescil işlem hacmi rakamlarındaki artışın, bölgedeki tarımsal ve ticari faaliyetlerin gelişmesi adına ortaya koydukları çalışmaların bir göstergesi olduğunu kaydetti. Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimize sağladığımız hizmetleri sürekli geliştiriyoruz. Hem bölgesel tarımın desteklenmesi hem de ülke ekonomisine katma değer sağlanması adına yürüttüğümüz projelerle, tescil işlem hacmimizde bu denli bir artış yakaladık. Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası arenada daha etkin olmalarını sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında. TÜRİB çatısı altında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de sektörel gelişimimize hız kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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