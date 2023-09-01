Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: Türkiye'nin büyüme performansı önemli

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 artış kaydettiğini belirten Başkan Özer Matlı, deprem felaketinin devam eden etkileri ve küresel piyasalardaki yavaşlamaya rağmen, Türkiye'nin büyüme performansını sürdürerek dünyadan pozitif yönde ayrışmasının önemli olduğunu söyledi. Büyümeyi ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de iç tüketimin sırtladığını vurgulayan Başkan Matlı, "TÜİK verilerine baktığımızda ikinci çeyrekte nihai tüketim harcamaları yüzde 15,6 artarken, devletin nihai tüketim harcamalarının yüzde 5,3 ve yatırımların yüzde 5,1 artış kaydettiğini görüyoruz" dedi. Sanayideki daralmanın ikinci çeyrekte de artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Matlı, buna rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,8 daralan tarım sektörünün ikinci çeyrekte 1,2 puan büyümesinin, sektörün kritik önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"İş dünyasının finansmana erişimi kolaylaştırılmalı"

Maliyet artışları, tedarik zincirindeki kırılmalar ve iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara rağmen ikinci çeyrekteki 3,8 oranındaki büyümenin, reel sektörün, üretim, yatırım, istihdam iştahını ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, asıl önemli olanın kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu ifade etti. Büyüme dinamizminin devamı için desteklerin artarak sürmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Matlı, "Önümüzdeki süreçte faiz artışlarının reel sektör üzerinde oluşturacağı etkiler göz önünde bulundurularak, yüksek enflasyona odaklanılmalı, iş dünyasının üzerindeki maliyet baskısı azaltılmalı. Bununla birlikte finansmana erişim ve krediye ulaşım imkanını kolaylaştıracak yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesini ve finansal istikrarı önceleyen kritik konularda hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA