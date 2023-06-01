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Bursa Ticaret Borsası Akademi işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor

Bursa Ticaret Borsası Akademi işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor

Ekonomi Haberleri

Bursa Ticaret Borsası Akademi Bursa TB Akademi platformu, işletmelerin yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmesine ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Bursa TB Akademi platformu, işletmelerin yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmesine ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Bursa TB Akademi projesi, girişimcilik ekosistemi içinde Bursa Ticaret Borsası tarafından üyelerinin talepleri çerçevesinde 2021 yılında hayata geçirilen online bir eğitim platformudur. Ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiği günümüzde, iş dünyasının mevcut süreçlerinin verimini arttıracak yetkinliklerinin ve günümüz teknolojilerinin öğrenilmesi amacıyla oluşturulan Bursa TB Akademi platformu, işletmelerin yeni dönemin ihtiyaçlarına göre şekillenmesine ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Girişimcilerin ve işletme sahiplerinin mesleki ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa TB Akademi platformu web sitesi yenilendi. Yaklaşan eğitim ve etkinlikleri http://www.btbakademi.org adresinden incelenebilir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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