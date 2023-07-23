Bursa Ticaret Borsası 2023 İlk 6 Ayda 13 Milyar 379 Milyon Liralık İşlem Hacmi Gerçekleştirdi

Üye odaklı yenilikçi hizmet anlayışı ve hayata geçirdiği projeler ile Bursa ve Türkiye'nin ekonomisine değer katan Bursa Ticaret Borsası, 2023 yılının ilk 6 ayında 13 milyar 379 milyon liralık tescil işlem hacmi büyüklüğüne ulaştı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin tescil işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi. 2022 yılında Ocak-Haziran aylarını kapsayan dönemde 5 milyar 996 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Matlı, 2023 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Kotasyona tabi ürünlerin yanı sıra yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın işlem hacmi rakamlarına da yansıdığını kaydeden Başkan Özer Matlı, yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla, 3 milyar 112 milyon lira ile zeytin, 2 milyar 263 milyon lira ile et, 1 milyar 102 milyon lira ile canlı hayvan, 981 milyon lira ile mısır ve 754 milyon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu açıkladı.

TÜRİB işlem hacmi yüzde 78 arttı

Başkan Özer Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki tescil işlem hacmi performansını da değerlendirdi. TÜRİB ELÜS Piyasası'nda 2023 yılının ilk 6 ayında Bursa TB acente kaydında, alım-satım olmak üzere 341 işlemin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Özer Matlı, "Ülkemizin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları tek bir merkezi platformda toplayan TÜRİB ELÜS Piyasası'nda Borsamız, 2022 yılının aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 78 artışla 780 milyon 911 bin liraya yükseltirken, en çok işlem gerçekleştirilen ürünler ise mısır, buğday, arpa ve zeytin olmuştur" diye konuştu.

TÜRİB sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Matlı, Bursa TB acente kaydındaki üye sayısını geçen yılın Ocak-Haziran dönemine kıyasla yüzde 25 artırdıklarını da vurguladı.

"Bir asra ulaşan hizmet yolculuğumuz devam ediyor"

Tescil işlem hacmi rakamlarının, üye odaklı çalışmaların bir yansıması olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimize ihtiyaç duydukları her alanda en üst düzeyde hizmet sunma hedefiyle hareket ediyoruz. Fiziki altyapımızı sürekli geliştirirken, aynı zamanda üyelerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak projelerle bir asra ulaşan hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Özellikle Gıda UR-GE ve Gıda OSB projelerimiz, üyelerimizin kurumsal ve yapısal büyümesini destekleyeceği gibi Borsamızın hizmet kalitesini de çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli adımlardır. Bu vesileyle geçmişten bugüne Borsamıza değer katan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA