Bursa Textile Show'da DOSABSİAD Üyeleri Yoğun İlgi Gördü

En önemli tekstil fuarlarından Bursa Textile Show'da 58 DOSABSİAD üyesi firmanın stantlarını ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracatçımız, nitelikli ve katma değeri yüksek fuarlar sayesinde gücünü sahada aktif olarak gösteriyor." dedi.

Tekstil sektöründe en büyük giysilik kumaş fuarlarından biri olarak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonu ile Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bursa Textile Show'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyesi 58 firma stant açtı.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği DOSABSİAD üyesi firmaların, fark oluşturan ürünlerle hazırladıkları stantlarda yoğun görüşme trafiği gözlemlediğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "10'uncusu düzenlenen Bursa Textile Show gibi prestijli bir fuara katılmak, üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması açısından çok önemli. Yönetim olarak bu fuara her seferinde daha güçlü şekilde katılmaya devam ediyoruz. Bu buluşma; tekstil sektörünün dinamiklerini daha iyi anlamamıza, yeni iş fırsatlarını keşfetmemize ve sektördeki son trendleri yakından takip etmemize imkan sağlıyor. Fuarda sektör temsilcileri ile bir araya gelmek, işbirlikleri kurma ve sektördeki gelişmeleri yorumlama noktasında önemli fırsatlar barındırıyor." diye konuştu.

"Her türlü krizi fırsata çeviriyoruz"

Küresel ticaretteki daralmanın ihracatçının hızını bir miktar da olsa düşürdüğüne de dikkati çeken Başkan Çevikel, "Her türlü krizi fırsata dönüştürmeyi, her dönemde başaran ihracatçımız yeni pazarlar keşfederek pozitif ayrışmayı başarmaya devam ediyor. Finansmana erişim ve fiyat rekabeti noktasında atılacak yeni adımları sektör olarak bekliyoruz. Bu hamleler, ihracatçımızın elini güçlendirecek ve mevcut pazarları korumasını sağladığı gibi yeni pazarlara açılması noktasında da cesaretlendirecektir. Bu tabloda ziyaret ettiğimiz fuar gibi büyük etkinlikler, alım heyeti ve B2B görüşmeleri formatındaki organizasyonlar ile potansiyel işbirliklerine kapı aralıyor. Her seferinde bu tür fuarlara katılımımızı artırarak firmalarımızı yenilikçi ürünleri ile dış ticarete olan katkısını gözler önüne sermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - BURSA