Bursa Tarım Fuarı'nda Modifiye Traktörler Büyük İlgi Gördü

Bursa'da düzenlenen Bursa Tarım Fuarı'nda sergilenen fiyatları 1,5 milyon ila 6 milyon arasında değişen modifiye traktörler, çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bursa Tarım Fuarı Bursa Fuar Merkezi'nde açıldı. Teknolojik ürünler, tarım makine ve ekipmanları, drone, yapay zeka ürünleri, ilaçlama aparatları, biçerdöverler ve traktörlerin sergilendiği fuar, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Fiyatları 750 bin ile 9 milyon lira arasında değişen traktörlerin bulunduğu fuarda, Konya ve Sivaslı çiftçilerin modifiye traktörleri ilgi odağı oldu.

Çiftçilerin yakından incelediği bazılarının "Bunları tarlaya çamura toprağa nasıl sokacaksın yazık" diyerek ilgiyle izlediği modifiye traktörler, 1,5 ila 6 milyon lira arasında değişen fiyatlarıyla dikkati çekti.

Türkiye'de benzeri yok

Konyalı 17 yaşındaki çiftçi Serdar Koçin, küçüklüğünden bu yana tarımın içinde olduğunu belirterek, ailesiyle buğday, arpa, kimyon, anason ve nohut ürettiklerini anlattı.

Gençlerin şehre gitmeyi arzulamasını anlamadığını belirten Koçin, şöyle konuştu: "Ben toprakla, tarımla, üretimle uğraşmayı, traktörle tarla işlemeyi, kırsalı, köyü çok seviyorum. Herkes otomobiline modifiye yaptırıyor ben de traktörüme uygulamak istedim. Çift krom egzoz ekledim. Normalde rengi kırmızıydı ben karbon yaptım siyaha renge dönüştürdüm. Güçlendirilmiş motor var. 200 bin liradan fazla harcadım. Türkiye'de benzeri yok. Bana göre 6 milyon lira değeri var ama traktörümden bu paraya ayrılır mıyım bilmiyorum."

Sivaslı çiftçinin Pikachu tasarımlı traktörü

Sivaslı çiftçi Soner Cengi ise pancar ve ayçiçeği ürettiğini anlatarak, "Modifiye traktörümde birçok özellik bulunuyor. Çift tepe lambası, çakarlı led, iç özel aydınlatma, hava kompresörü, yangın tüpleri, hırsızlara karşı özel koruma sistemi, egzozdan alev atmayı sağlayan LPG tankı gibi birçok ilave var. 1,5 milyon lira fiyat biçtim traktörüme" dedi.

Sivas'tan gelen çiftçi Nihat Kaya ise şeker pancarı ürettiğini ifade ederek, "2021 model traktörüm. Sivas'ta pancar hasadı sürüyor. Pancar sökümü yapıp fuara geldim. Rengi kırmızıydı modifiye traktörümün sarı yaptık ve pikachu resimleriyle donattık. Pikachu tasarımlı modifiye uyguladık. Çocuklar da çok sevdi bu traktörü. Otomatik dümenleme sistemi, ses sistemi ve diğer ilave özelliklerle 1,5 milyon liralık bir traktör oldu" diye konuştu.

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 11 Ekim'e kadar gezilebilecek. - BURSA