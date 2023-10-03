Bursa Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bursa Tarım Fuarı (BURTARIM), TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 50 üzeri ülkeden lider firmaların katılımıyla başlayan ve 7 Ekim'e kadar sürecek olan fuara 200 bin üzeri ziyaretçi bekleniyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bursa Tarım Fuarı (BURTARIM), TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Aynı zamanda Bursa 15'inci Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı da başladı. 50 üzeri ülkeden lider firmaların katılımıyla başlayan ve 7 Ekim'e kadar sürecek olan fuara 200 bin üzeri ziyaretçi bekleniyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bursa Tarım Fuarı (BURTARIM), TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bugün şirket temsilcilerinin katılımıyla açılış töreni yapılan fuar, ilk düzenlendiği 2003 yılından bu yana onlarca ülkeden 3 milyon 346 bin 741 ziyaretçi ve 4 bin 873 katılımcı firmayı ağırladı.

'ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNUYOR'

Bu yıl fuarın 20'nci yılını kutlayacakları için özel hazırlıklar yaptıklarını ifade eden TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bu yıl Bursa Tarım Fuarımızın 20'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Bursa, tarım sektöründeki potansiyelini her geçen yıl dünyaya kanıtlıyor. Biz de bu önemli buluşma için 1 yıldır süren bir hazırlık içindeyiz. Nitelikli yabancı ziyaretçi artışı konusunda Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada pazarlama faaliyetlerimizi yürüttük ve bu emeğin karşılığını fuarımızda alacağımıza inanıyoruz. Gelecek alım heyetlerinin, fuarımızdaki çok değerli katılımcılarımızla önemli iş bağlantılarına imza atacaklarını öngörüyoruz. Fuarımızda medya sponsorumuz AgroTV iş birliği ile Fuar Arena etkinliğini düzenleyeceğiz. Yöre çiftçilerimiz de fuarı ziyaret etmekten keyif alacaklar. Gücü Türkiye sınırlarını aşan ve her geçen yıl daha da büyüyen fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.