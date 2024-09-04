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Bursa Siyah İnciri AB Tarafından Tescillendi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın siyah incirinin, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın siyah incirinin, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir güzel haber de Bursa siyah incirinden geldi. Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini. Devamı da gelecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Ekonomi Güncel Tarım Bursa

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