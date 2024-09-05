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Bursa Siyah İnciri AB'den Tescil Aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 26'ncı ürün olduğunu bildirdi. Bursa siyah inciri ile birlikte 26'ya ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 26'ncı ürün olduğunu bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tescil konusunda güzel bir haberin de Bursa siyah incirinden geldiğini belirten Yumaklı, "Bursa'nın siyah inciri, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisinden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 26'ya yükseldi. Dün söylemiştik listeye yenilerin ekleneceğini, devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

Bursa siyah inciri ile birlikte 26'ya ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri."

Tarım Bakanlığının yeni açıkladığı destekler daha önceki desteklerin ilerisinde olup aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirerek daha dengeli üretimi sağlanacağını belirten AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, ancak bakanlığın açıkladığı destekleri karalamak için iftara atıldığını söyledi. Varank, "Tarım Bakanlığı, yeni dönemde uzun vadeli olarak ve ürüne dayalı, planlamaya dayalı yeni bir destek sistemini tüm Türkiye'ye ilan etti. Bu destekleri farklı yalanlarla, iftiralarla karalamaya çalışan kesimler var. Şu destek kalktı, bu destek kalktı diyenler var. Çiftçimiz zaten işin ne olduğunun. gayet bilincinde. Ama vatandaşlarımızın da şunun bilmesini istiyorum. Lütfen bu yalanlara inanmayın. Özellikle Tarım Bakanlığının yeni açıkladığı destekler hem daha önceki desteklerin ilerisinde olup aynı zamanda Türkiye'de planlamayı getirerek daha dengeli üretimi sağlayacak. Desteklerden çiftçilerimiz de istifade edecek. İnşallah bunun sofraya yansımasını da vatandaşlar olarak hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine, Rusya, Dubai ve Hong Kong'a gönderilen Bursa siyahında, bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiğini belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan ise, "Tahminim, bu yıl itibarıyla 13-14 bin ton ihracat potansiyeli olan bir kapasiteye ulaşabilmek. Bu rakam hem üreticiyi sevindirecektir hem ihracatçıyı hem de ülkenin pazarlardaki var olan o baskın etkisini de ortaya koyacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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