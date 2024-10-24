Bursa Siyah İncir İhracatı 10 Bin Tonu Geçti
Bursa'nın coğrafi işaret tescilli siyah incirinin ihracatı bu yıl ocağın Eylülle olan döneminde geçen yıla göre %42 artarak 10 bin 38 tona ulaştı ve değer olarak 36 milyon dolara kadar çıktı. İhracatın büyük kısmı Avrupa ülkelerine yapılıyor.
Bursa'nın AB nezdinde coğrafi işaret tescilli tarım ürünü siyah incirinin ihracatı, bu yıl 10 bin tonun üzerine ulaştı.
Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Bursa siyah incirinde bu yıl ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 77 tondan yaklaşık yüzde 42 artışla 10 bin 38 tona çıktı. Değer olarak ise ihracat, 26 milyon 696 bin dolardan 36 milyon 111 bin dolara çıktı. Ancak oransal olarak artış miktarsal yükselişin altında yüzde 35'te kaldı.
Bursa'ya özgü tarım ürünü olan siyah incirde ihracatın önemli bölümü Avrupa ülkelerine yapılıyor. Neredeyse tamamına yakınını alan Avrupa ülkeleri içinde ise ilk sırada yıllardır Almanya geliyor. - BURSA