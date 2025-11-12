Haberler

Bursa'nın Kestane Şekeri Üreticisi İlka Şekerleme'nin İhracat Vizyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa iş dünyası temsilcileri, İlka Şekerleme tesislerini ziyaret ederek kestane şekeri üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Mümin Akgün, ürün kalitesinin artırılması ve ihracatın güçlendirilmesi hedeflerini vurguladı.

Bursa iş dünyasının temsilcileri, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dış pazara üretim yapan İlka Şekerleme tesislerini ziyaret ederek kestane şekeri üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ziyarete Balkantürksiad Kurucu Başkanı Naci Şahin, İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Ekmasan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu, Uzay Pastanesi'nin kurucularından Nizamettin Erol ve Ekonomi Yazarı Av. Öztürk Yazıcı katıldı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, heyete üretim hatlarındaki modernizasyon sürecini, hijyen uygulamalarını ve üretimin ham maddeden paketlemeye kadar uzanan tüm aşamalarını anlattı. Akgün, şirketin FSSC 22000 Versiyon 6.00 belgesine sahip sektördeki ilk firmalardan olduğunu hatırlatarak, izlenebilirlik altyapısından kalite kontrol protokollerine kadar tüm süreçlerin uluslararası gıda güvenliği normlarına uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Akgün, "Tüketici beklentileri her geçen yıl yükseliyor. Biz de tüm süreçlerimizi global standartlara göre güncelleyerek geleneksel kestane şekerini yüksek teknoloji ve tam izlenebilir bir sistemle üretiyoruz" dedi.

Ziyaretçiler üretim kalitesinden memnuniyetlerini dile getirdi

Ziyaret sırasında Kardelen markalı ürünlerin tadımını yapan iş insanları, hem ürün kalitesinden hem de tesislerin hijyen standartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hukukçu ve ekonomi yazarı Öztürk Yazıcı, Bursa'nın geleneksel lezzetinin daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini belirterek kestane şekeri ihracatının artırılmasının önemine dikkat çekti. İnoksan Yönetim Kurulu A.Ş Başkanı Vehbi Varlık, Kardelen'in hem Bursa'ya hem de Türkiye'nin gıda sanayisine kattığı değeri vurgularken Uzay Pastanesi kurucusu Nizamettin Erol, Kardelen-Uzay iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ekmasan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu ise Kardelen'in Bursa çıkışlı bir marka olarak uluslararası pazarlarda gördüğü ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Balkantürksiad Kurucu Başkanı Naci Şahin de değerlendirmesinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Bursa büyürse Türkiye büyür" mottosuna atıf yaparak Kardelen markasının güçlenmesinin şehrin ekonomik dinamizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

İhracat vizyonu güçleniyor

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla hem iç pazar hem dış pazar operasyonlarını yürüttüklerini hatırlatan Akgün, 34 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde talebin istikrarlı şekilde arttığını belirten Akgün, "Modern üretim teknolojimiz ve yüksek hijyen standartlarımızla Bursa'nın geleneksel lezzetini dünya pazarlarında daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.