Bursa'nın İhracatı Yılın İlk Yarısında 8,5 Milyar Doları Aştı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Bursa, ülkenin yılın ilk yarısındaki toplam ihracatına 8 milyar 539 milyon 825 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa'nın ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 5,4 arttı.

Kentten yılın ilk yarısında 181 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 8 milyar 539 milyon 825 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,49'unu oluşturdu.

Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekiyor

Bursa'nın dış satımının yüzde 50,32'lik kısmı otomotiv endüstrisi ürünlerinden oluştu.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki ihracatı, 4 milyar 297 milyon 294 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 653 milyon 507 bin dolar dış satımın gerçekleştirildiği ilin otomotiv ihracatında yüzde 17,6 artış görüldü.

Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk yarıda 716 milyon 135 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün 6 aylık ihracatı ise 619 milyon 994 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın ocak-haziran dönemi ihracatına diğer sektörlerden makine ve aksamlarında 610 milyon 717 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinde 425 milyon 648 bin, çelikte 423 milyon 361 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 372 milyon 753 bin, demir ve demir dışı metallerde 300 milyon 610 bin, iklimlendirme sanayisinde 272 milyon 885 bin ve elektrik ve elektronikte 114 milyon 152 bin dolarlık katkıda bulunuldu.

İhracatın 386 milyon 276 bin dolarlık kısmını ise çimento, yaş sebze ve meyvenin de aralarında bulunduğu 15 sektör oluşturdu.

Bursa'nın Fransa'ya ihracatı yüzde 39,5 arttı

Bursa'dan en fazla ihracat, yüzde 2,4 artışla 1 milyar 235 milyon 218 bin dolarla önemli pazarlardan Almanya'ya yapıldı.

İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5'lik artışla 847 milyon 333 bin dolardan 1 milyar 181 milyon 720 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ilk yarısında 508 milyon 515 bin dolar ihracatın yapıldığı İspanya'ya bu senenin aynı döneminde dış satım yüzde 26,4 artışla 642 milyon 661 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Aynı süreçte İtalya'ya 650 milyon 412 bin dolar dış satıma imza atan Bursalı sanayiciler, geçen yılın aynı döneminde 76 milyon 595 bin dolarlık ürün sattıkları Portekiz'e 130 milyon 527 bin dolarlık ürün göndererek ihracatı yüzde 70,4 artırdı.

Yunanistan'a ihracat, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 56,5 artışla 100 milyon 851 bin dolardan 157 milyon 811 bin dolara çıktı.

Bursa ihracatta Türkiye'nin hedeflerine güçlü katkı sağlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedeflerine en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduğunu, üretim gücü ve girişimcilik vizyonuyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Yılın ilk yarısında 8,5 milyar doları aşan ihracat performansının, bölgede devam eden savaşlara, küresel ticaret savaşlarına ve korumacı politikalara rağmen önemli bir başarı olduğunu belirten Burkay, "Yüksek enflasyonla mücadelede firmalar, başta finansmana erişim olmak üzere desteklere ihtiyaç duyuyor. Uygun koşullarda finansmana erişim, ihracat hedeflerimizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Burkay, BTSO olarak, küresel fuarcılık organizasyonları, Ticari Safari programları, UR-GE ve HİSER projeleri ile Bursa'nın ticaret potansiyelini artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yurt dışı fuar organizasyonlarımız, kümelenme projelerimiz ve yeni nesil fuarcılık çalışmalarımızla firmalarımızın küresel pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Bursa Business School, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi ve Model Fabrika gibi yapılarımızla firmaların dijitalleşme ve katma değerli üretim süreçlerini güçlendirerek ihracat kabiliyetlerini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimci iş dünyasıyla Türkiye ekonomisine yön vermeye devam edeceğini vurgulayan Burkay, kentin mekansal planlamasının sanayi üretim altyapısını destekleyecek şekilde ele alınmasının, üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşıyacağını da sözlerine ekledi.