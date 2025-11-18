Bursa Kestane Şekeri, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Şerbetli kazanlarda kaynatılarak yapılan, çikolatalısı ve cevizlisi de ilgi gören Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması, sevinçle karşılandı.

Kentteki yaklaşık 40 üretici, sonbaharda hasat edilen kestaneyi Bursa'nın yanı sıra Aydın, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Çanakkale gibi illerden temin ediyor.

Bebek gibi kundaklara sarılan, özenle pişirilen Bursa kestane şekeri, kavanozlarda ya da hediyelik paketlerde satışa sunuluyor.

Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka tattığı lezzetler arasında yer alan kestane şekeri, Kasım 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

Bursa kestane şekerinin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılan başvurunun ardından AB'den de coğrafi işaret tescili alması bu alanda üretim yapanları mutlu etti.

"Hepsi bir bebeği kundaklar gibi kundaklanıyor"

Kestane şekeri üreticisi Adnan Kurtuluş, kentin önemli marka değerlerinden kestane şekerinin AB'den tescil almasının kendilerini sevindirdiğini, bu gelişmenin kentin ve ürünün tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Hasadı, hazırlanması ve pişirilmesi bakımından emek isteyen şerbetli tatlının 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edildiğini aktaran Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Uludağ'ımızda yetişen kestaneler koza halinde, dikenli bir halde olur. Kestanelerimiz tek tek elle açılır. İçinden kabuklu kestaneler çıkar. Kabuklu kestaneleri tek tek işçilerimiz elleriyle soyuyor. Akabinde içindeki iç zar çıkıyor. Ondan sonra sargı bezlerine üçerli ve beşerli halde sarılıp hepsi bir bebeği kundaklar gibi kundaklanıyor. Arkasından kazanlara diziliyor. Saf şekerle, glikoz içermeden, glikoz şurubu katılmadan ilk günkü gibi geleneksel haliyle kazanlarda pişiriliyor. 2-3 gün de dinlenmesi sürüyor. Beze sarmamızdaki sebep de çok narin bir ürün zira, kırılmaması için bu işlem gerçekleşiyor. Daha sonra talebe göre tenekelere, kavanozlara hediyelik kutulara hazırlıklarını yapıyoruz. Bunların ambalajlanmasını sağlıyoruz."

"Tüm dünyada tescilli bir şekilde tanınmaya devam edecek"

Kurtuluş, marka değerinin korunması açısından da AB tescilinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık Bursa'mızla özdeşleşen kestane şekeri, Türkiye piyasasında Bursa'yla tanındığı gibi artık tüm dünyada tescilli bir şekilde tanınmaya devam edecek. Şehrimizin marka değerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Zira şu an için 100'den fazla ülkede kestane şekeri tanınıyor, biliniyor, ihracatı yapılıyor." ifadesini kullandı.

Tescille Bursa kestane şekeri markasının korunduğuna dikkati çeken Kurtuluş, "Bu noktada bu ürünün üretilmesinde emeği olan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ürünümüzün AB tescili almasında emeği olan paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu lezzeti tatmak için herkesi şehrimize bekliyoruz. Bizler de Bursa'nın tanınması için bu marka değerimizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için de mücadelemizi devam edeceğiz." diye konuştu.