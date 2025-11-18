Haberler

Bursa Kestane Şekeri, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması, üreticileri sevindirdi. Kestane şekeri, geleneksel yöntemlerle üretilip 100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu tescil sayesinde Bursa'nın marka değeri artacak.

Şerbetli kazanlarda kaynatılarak yapılan, çikolatalısı ve cevizlisi de ilgi gören Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması, sevinçle karşılandı.

Kentteki yaklaşık 40 üretici, sonbaharda hasat edilen kestaneyi Bursa'nın yanı sıra Aydın, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Çanakkale gibi illerden temin ediyor.

Bebek gibi kundaklara sarılan, özenle pişirilen Bursa kestane şekeri, kavanozlarda ya da hediyelik paketlerde satışa sunuluyor.

Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka tattığı lezzetler arasında yer alan kestane şekeri, Kasım 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

Bursa kestane şekerinin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılan başvurunun ardından AB'den de coğrafi işaret tescili alması bu alanda üretim yapanları mutlu etti.

"Hepsi bir bebeği kundaklar gibi kundaklanıyor"

Kestane şekeri üreticisi Adnan Kurtuluş, kentin önemli marka değerlerinden kestane şekerinin AB'den tescil almasının kendilerini sevindirdiğini, bu gelişmenin kentin ve ürünün tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Hasadı, hazırlanması ve pişirilmesi bakımından emek isteyen şerbetli tatlının 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edildiğini aktaran Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Uludağ'ımızda yetişen kestaneler koza halinde, dikenli bir halde olur. Kestanelerimiz tek tek elle açılır. İçinden kabuklu kestaneler çıkar. Kabuklu kestaneleri tek tek işçilerimiz elleriyle soyuyor. Akabinde içindeki iç zar çıkıyor. Ondan sonra sargı bezlerine üçerli ve beşerli halde sarılıp hepsi bir bebeği kundaklar gibi kundaklanıyor. Arkasından kazanlara diziliyor. Saf şekerle, glikoz içermeden, glikoz şurubu katılmadan ilk günkü gibi geleneksel haliyle kazanlarda pişiriliyor. 2-3 gün de dinlenmesi sürüyor. Beze sarmamızdaki sebep de çok narin bir ürün zira, kırılmaması için bu işlem gerçekleşiyor. Daha sonra talebe göre tenekelere, kavanozlara hediyelik kutulara hazırlıklarını yapıyoruz. Bunların ambalajlanmasını sağlıyoruz."

"Tüm dünyada tescilli bir şekilde tanınmaya devam edecek"

Kurtuluş, marka değerinin korunması açısından da AB tescilinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Artık Bursa'mızla özdeşleşen kestane şekeri, Türkiye piyasasında Bursa'yla tanındığı gibi artık tüm dünyada tescilli bir şekilde tanınmaya devam edecek. Şehrimizin marka değerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Zira şu an için 100'den fazla ülkede kestane şekeri tanınıyor, biliniyor, ihracatı yapılıyor." ifadesini kullandı.

Tescille Bursa kestane şekeri markasının korunduğuna dikkati çeken Kurtuluş, "Bu noktada bu ürünün üretilmesinde emeği olan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Tercih eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ürünümüzün AB tescili almasında emeği olan paydaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu lezzeti tatmak için herkesi şehrimize bekliyoruz. Bizler de Bursa'nın tanınması için bu marka değerimizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için de mücadelemizi devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu! Aralarında Özel ve Hatimoğulları da var

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında 2 genel başkan da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.