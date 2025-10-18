Haberler

Bursa, Hava Vizyonu ile Yeni Ulaşım Entegrasyonuna Hazırlanıyor

Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi İlker Aycı, Bursa'nın raylı sistemler ve hızlı kargo taşımacılığı ile yeni bir entegrasyona hazırlığını vurgulayarak, hava vizyonunun da eklenmesi gerektiğini belirtti.

Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Bursa'nın raylı sistemler, hızlı trenler, hızlı kargo taşımacılığıyla yeni bir entegrasyona, daha güçlü olmaya hazırlandığını belirterek, "Buna mutlaka hava vizyonunu da eklememiz lazım." dedi.

Aycı, bir otelde düzenlenen "Bursa'nın Yeni Vizyonu: Bursa Havaalanı/Havayolları" toplantısında, Türkiye'nin yeni ulaşım hikayesi Bursa'dan yazılacaksa bunun bağlantı gücüyle yükselen bir kentin vizyonunun yazılması anlamına geldiğini söyledi.

Bir şehrin bağlantı gücü ve kalitesinin, dünyayla entegrasyonun o şehrin üretim gücünü, dünyaya en hızlı, konforlu, ucuz ve rekabetçi şekilde ulaştırılmasıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Aycı, "Bursa, şüphesiz Bursa'yı diğer üretim hublarına veya tüketim hublarına bağlayacak önemli hikaye potansiyellerini içinde taşımaktadır." diye konuştu.

Bursa'nın İstanbul ve İzmir'i birbirine bağladığını anlatan Aycı, "Raylı sistemler, hızlı trenler, hızlı kargo taşımacılığıyla Bursa, yeni bir entegrasyona, daha güçlü olmaya hazırlanıyor. Buna mutlaka hava vizyonunu da eklememiz lazım." ifadesini kullandı.

Aycı, Türkiye'nin ulaştırma konusundaki 2053 vizyonunda, her şehri erişilebilir ve birbiriyle bağlantılı kılma hedefi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ulaştırma 2053 vizyonuyla yolların konuştuğu bir ülkeden, Türkiye'yi karada, denizde, havada ve dijitalde tam entegrasyon ülkesi olarak tanımlayan bir vizyondan bahsediyoruz. Amaç sadece yollar yapmak, açmak, işletmek değil, yolların birbirini dinlediği, verinin ulaştırmayı yönettiği, verimlilikle, akılla yönetilen adeta bir sinir ağından bahsediyoruz. Marmaray'dan Bakü-Kars-Tiflis Hattı'na, İstanbul Havalimanı'ndan Bandırma ve Gemlik limanlarına ve Mersin Limanı'na uzanan ağ, artık beton, demir ağ değil, dijital bir sinir sisteminin unsurlarıdır. Bursa, bu sistemin en stratejik omurgalarından birini teşkil ediyor. Bursa, Marmara'nın akıllı bağlantı üssü olabilir. Bursa'nın gücü, sanayiden gelir, geleceği de bağlantı gücünden geçer. Bağlantı gücü ne kadar fazlaysa Bursa, o kadar güçlü demektir. Bursa'dan geçecek hızlı trenin bir durağının Bursa Havalimanı'nda olması vizyonu bile çok önemlidir."

"(Bursa) İstanbul'un yanında akıllı bir lojistik üs olarak konumlanabilir"

Akıllı bir lojistik üs olmanın önemine değinen Aycı, şunları kaydetti:

"Bursa'daki havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanırsa, buradaki bağlantı kalitesi iyileştirilir, yükseltilir, süratlendirilir ve konforlu hale getirilirse sadece yolcu değil, kargo için de İstanbul'un yanında, görevi sadece İstanbul'u beslemek olan bir şehir olmaz, İstanbul'un yanında akıllı bir lojistik üs olarak konumlanmış rekabetçi bir Bursa olur."

Aycı, Bursa'daki havalimanına bir hangar inşa edilmesi halinde, burasının uçakların hafif bakımlarını da yapabilen önemli bir bakım merkezine dönüşebileceğini belirtti.

Bursa'nın çok önemli noktaların kesişim noktasında olduğuna, İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri ve önemli bir ulaştırma koridoru olan Orta Koridor üzerinde olduğuna dikkati çeken Aycı, Çin ile Avrupa ve Körfez ile Avrupa arasındaki enerji ve lojistik ağının ortasında olduğunu vurguladı.

Toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de bir sunum yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
