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Bursa haberi... Mudanya Belediyesi'nde ek bütçe meclisten geçti

Ekonomi Haberleri

Bursa haberi... Mudanya Belediyesi'nde ek bütçe meclisten geçti

Bursa ekonomi haberine göre Mudanya Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen ek bütçe talebi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mudanya Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen ek bütçe talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. Mudanya Belediyesi'nin bütçesi 341 milyon 297 bin 500 liraya yükseldi.

Mudanya Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen ek bütçe talebi, oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçti.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mecliste konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle bütçe planlamasını değiştirmek zorunda kaldık. Hazırlanmış olan ek bütçe, Mudanyamızadaha iyi hizmet verebilmek adına yapılmış bir çalışmadır. Kentimize hayırlı olsun. Mudanyamıza daha iyi hizmet vermek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.145 milyon 613 bin lira olan bütçesi, ek bütçe ile 195 milyon 684 bin 500 lira artırılarak, 341 milyon 297 bin 500 liraya yükseldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mudanya Belediyesi Hayri Türkyılmaz Mudanya Eylül Ekonomi Haberler

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