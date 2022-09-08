Bursa ekonomi haberleri | Osmangazi'de ek bütçe meclisten geçti

Osmangazi Belediyesi'Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı' Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında yapıldı. Eylül ayı meclis toplantısında görüşülen ek bütçe talebi, oy çokluğu ile kabul edilerek meclisten geçti.

Bir aylık aranın ardından Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel projeler ile yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yaz boyunca ilçede çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Dündar, Hamitler Mahallesinde 50 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan ve Bursa'nın yeni cazibe merkezi haline gelen Macera Bursa'nın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle açılarak Bursalıların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yaşanan heyelanın ardından Kavaklı Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, riskli görülen binalardaki 239 hak sahibinden 220'si ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Kamulaştırmalar için hak sahiplerine 48 milyon 419 bin TL ödeme yaptık. Tahliyeler yapıldıktan sonra da üst taraflarda yıkımlara başlamıştık. Şu anda Temiz Cadde üzerindeki binaların yıkımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan ek bütçe talebi de mecliste görüşüldü. Gelir ve giderlerde yaşanan artışlar nedeniyle ortaya çıkan ek bütçe ihtiyacı ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri çekimser kalırken, Osmangazi Belediyesinin ek bütçesi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin kabul oyları ile meclisten oy çokluğu ile geçerek kabul edildi.

Ek bütçe ile ilgili değerlendirmede bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak bu güne kadar bütçe disiplininden asla taviz vermedik. Ancak, son zamanlarda hem gelir, hem de giderlerde yaşanan artışlar nedeniyle bütçe planlamamızı yenilememiz kaçınılmaz oldu. Hazırlanmış olan ek bütçe, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Osmangazi'mize daha iyi hizmet verebilmek adına yapılmış bir çalışmadır. Yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edilen bütçe Osmangazi'mize hayırlı olsun" dedi. - BURSA