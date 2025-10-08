Haberler

Bursa'da Yağışlar Barajların Doluluk Oranını Artırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyelerde olmasına rağmen, dün gerçekleşen yağışlar doluluk oranını bir miktar artırdı. Ancak kent merkezinde beklenen yağış gerçekleşmedi, tarım bölgeleri ise sevindirici yağış aldı.

Barajlarındaki suyun tükenmesi nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Bursa'da dün gerçekleşen yağışlar kent merkezinde beklendiği gibi olmadı ancak barajlardaki doluluğu bir miktar artırdı.

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 0,58 olarak açıklandı.

Sağanak yağmura umut bağlayan Bursa'da kent merkezine beklendiği ölçüde yağış düşmedi.

Merkez Nilüfer ilçesi metrekareye 9,5, Osmangazi 14,3 ve Yıldırım 7,3 kilogram yağış alırken barajların havzasına etki eden Keles'te hiç yağış olmazken, Orhaneli'de 9,2 kilogram yağış oldu.

Sadece Uludağ'a 28,7 kilogram yağış düştü.

Bu yağışlar barajlardaki ortalama doluluk oranlarını bir miktar artırdı. Bursa'daki barajları doluluk oranı yüzde 0,73'e yükseldi ancak halen kritik seviyelerde bulunuyor

Tarım bölgelerine iyi yağış oldu

Bursa'nın tarım bölgeleri ise yağış aldı. Karacabey'de metrekareye 22,8, Mustafakemalpaşa'ya 11,8, Yenişehir'e 10,1 kilogram yağış düştü.

Yazlık ekimlerin başlayacağı, çiftçinin tarlaya girmeye hazırladığı bu dönemde düşen yağışlar üreticileri mutlu etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.