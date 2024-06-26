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Bursa'da Vergi Müfettişleri Derneği tarafından vergi paneli düzenlendi

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Bursa'da Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen panelde vergide adalet sistemi ve kayıt dışılıkla mücadele konuları ele alındı.

Bursa'da Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı öncülüğünde "Vergide güncel gelişmeler ve yorum farkı paneli" düzenlendi.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde düzenlenen panelde, vergide adalet sistemi ve kayıt dışılıkla mücadele konularına değinildi.

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, AA muhabirine, kayıt altına alınmamış alışveriş sisteminin önüne geçmek için konusunda uzman kişilerle bu panelde bir araya geldiklerini söyledi.

Vergide adaleti sağlamak ve bazı kesimlerin vergi yükünü azaltmak için kayıt dışılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Olcay, şunları kaydetti:

"Bu gibi organizasyonlarla kayıt dışılığın önlenmesi, yeni gelişen teknolojiye uyum sağlamanması amacıyla dijital dönüşümü vergisel alanda da desteklemek için bir aradayız. Sonuç olarak Türkiye'de kayıt altına alınan sektörlerin fazlalığı, bu denetimlerin etkinliği hem vergide adaletin tesis edilmesi hem de iyi bir vergi politikası için temel bir husus. Bu noktadan hareketle özellikle vergi müfettişleri bu alanda çalışma gösteriyorlar. Toplumda vergiye gönüllü uyumu sağlamak, vergi adaletini tesis etmek, vergi bilincini artırmak da çok önemli. Bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz."

"Kayıt dışılığı ne kadar azaltırsak, hane halkına düşen vergi yükü de azalacaktır"

Vergi Müfettişleri Derneği Bursa Şube Başkanı Fahri Eşmebaşı da kayıt dışı oranını düşürmek için dernek olarak kendilerinin de mücadele ettiğini söyledi.

Eşmebaşı, vergi adaletini sağlamak, vergi bilincini geliştirmek, haksız rekabetin önüne geçmek için kayıt dışından kayıtlı ekonomiye geçilmesinin önemini vurgulayarak, "Bu anlamda yeni vergi paketi de kayıt dışı ekonominin tamamen kayda geçirilmesine yönelik önlemleri, tedbirleri içeriyor. Kayıtlı ekonomi vergide adaleti ve haksız rekabeti önleyecek bir kavram. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda kayıt dışılığı ne kadar azaltırsak, hane halkına, mükelleflerimize düşen vergi yükü de aynı ölçüde azalacaktır." ifadesini kullandı.

Panelde, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Ersan Öz, Vergi Başmüfettişi Seyit Çiçek, Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı Bülent Dağ ve Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürü Mustafa Özdemirci, kayıt dışılık ve yeni vergi paketi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Panele, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın yanı sıra vergi müfettişleri, vergi dairesi başkanlığı görevlileri, yargı mensupları ve akademik odaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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