Bursa'da "Türkiye-Macaristan İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri" yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Macaristan İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri" başlıklı etkinlik, Türk ve Macar iş dünyasını bir araya getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye- Macaristan İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri" başlıklı etkinlik, Türk ve Macar iş dünyasını bir araya getirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO ile Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinlikte, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Macar Türk Komitesi Başkanı Andras Rev ve 11 Macar firmanın temsilcilerinden oluşan heyet ile Bursa iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Macaristan'ın köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini belirten Şener, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara yaklaştı ancak özel sektör olarak, devlet liderlerimizin belirlediği 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Bursa ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere baktığımızda ise ticaret hacmimizin 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Macaristan ile ticari ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak amacıyla bir aradayız. Ev sahipliği yaptığımız bu önemli etkinlikte hem iki ülke arasındaki işbirliğini hem de iş insanlarımız arasındaki ticareti artırmayı hedefliyoruz. Toplantımızın her iki ülke iş dünyası için faydalı olacağına inanıyorum."

"Türk iş insanlarının yanındayız"

Büyükelçi Matis de BTSO'ya ev sahipliği için teşekkür etti.

Bursa'ya potansiyel ortak olarak ülkesinden bir ilin ticaret ve sanayi odasını değil, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odasını getirdiklerini vurgulayan Matis, "Türkiye'deki temsilciliklerimizle ocak ayında daha büyük bir ekiple yeniden Bursa'ya gelmek istiyoruz. Daha geniş bir hedef kitleye Macaristan'daki ticaret ve yatırım fırsatlarını tanıtmak istiyoruz. Türk iş insanlarının her zaman yanındayız ve onlara destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki siyasi ve ikili ilişkilerin sorunsuz ilerlediğine değinen Matis, şunları kaydetti:

"Yüksek düzeyli görüşmeler hızla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında ilk uluslararası anlaşmasını Macaristan ile imzalamıştı. Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında, 18 Aralık'ta Macaristan'da düzenlenecek 'Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılacak. Burada 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın da açılış programı yapılacak."

Macaristan'ın son yıllarda çok sayıda doğrudan yabancı yatırım çektiğini aktaran Matis, Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların da Macaristan'da önemli işler yaptığını, Kovid-19 salgın sürecinin ardından ülkesinde Türk tekstil ürünlerine de ilginin arttığını sözlerine ekledi.