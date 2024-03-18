Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Teknik Tekstil ve Kompozit Malzeme Sektörlerine Destek

Güncelleme:

Bursa'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabetçiliğini artırmak amacıyla düzenlenen BUTEXCOMP çerçevesindeki işbirlikleri hakkında bilgilendirme etkinliği Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, küresel pazarlarda rekabetçiliğini güçlendirme hedefiyle Bursa'da hayata geçirilen BUTEXCOMP çerçevesindeki işbirliklerini artırmak hedefiyle Ankara ve İstanbul'da bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Rekabetçi Sektörler Programı' çerçevesinde desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından BUTEKOM çatısı altında yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Projesi (BUTEXCOMP) faaliyetlerini sürdürüyor. Projede Bursa'nın ardından, Ankara ve İstanbul'da 'Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Kümesi Tanıtımı ve Kümeler Arası İş Birliği Geliştirme Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte, sektörel eğilimler, Ar-Ge ve inovasyon imkanları, çalışma alanları ve işbirliği konuları ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte ele alındı.

BUTEKOM'da yüksek teknolojili makine parkı

BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Projedeki en önemli hedefimiz olan tasarım, modelleme ve prototip üretim, test ve analiz hizmetlerinin sunulduğu yüksek teknolojili makine parkını BUTEKOM'da hayata geçirerek faaliyetlerimize başladık. Aynı zamanda kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinde tam entegre bir inovasyon kümesinin oluşturulması için çalışmalar da tamamlandı. BUTEXCOMP ile büyük ilerlemeler kaydederek, hedeflediğimiz çıktıların yaklaşık yüzde 90'ına ulaşmış durumdayız." açıklamasını yaptı.

"İşletmelerimiz yenilikçi ve verimli olmak zorunda"

Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Hızla artan rekabet ortamı ve gelişen teknoloji, küresel ticaretin değişen kuralları, işletmelerimizi daha yenilikçi ve daha verimli olmaya zorlamaktadır. Sadece firmalar arası iş birlikleri ile değil, kümeler arası iş birlikleri ile yola devam etme zorunluluğu oluşmuştur. Bu nedenle projemizi ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini sağlayacak bir platform konumuna taşımak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

BUTEKOM bünyesinde ve BUTEXCOMP çerçevesinde oluşturulan 'Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil İnovasyon Küme' etkinliği için Ankara ve İstanbul'da ayrı ayrı düzenlenen çalıştaylara sektörel paydaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği değerlendiren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Genel Müdürü Murat Kurtlar, "Etkin ve rekabetçi bir kuruluş olarak amacımız, sürdürülebilir büyüme, katma değerli üretim ve sosyal sorumluluk çalışmalarının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, hizmet verdiğimiz sektörlerdeki firmaların iş süreçlerini kolaylaştırarak, ürün kalitelerini iyileştirmek, uluslararası rekabet yetkinliklerini artırmak, yeşil dönüşüm ve inovasyona dayalı üretim süreçlerine geçişlerini desteklemek ve dijital dönüşüm yolculuklarında sektörlerimize rehberlik etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BUTEXCOMP çerçevesinde kurduğumuz üretim merkezimiz de hem firmalarımız hem de ülke ekonomimiz adına büyük katkılar sağlayacak önemli bir yatırımdır." şeklinde konuştu.

Belçika ve Almanya ile işbirliği fırsatları

BUTEXCOMP yetkilileri İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinliklerde projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi. Etkinliklerde ayrıca Belçika'da bulunan Tekstil ve Hazır Giyimin Geleceği İçin Avrupa Teknoloji Platformu'nun (The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing) Genel Sekreteri Walter Lutz ve Proje Müdürü Judith Bosch ile Almanya'da faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Plastikler Federasyonu Platformu (Federation of Reinforced Plastics) İş Geliştirme Müdürü Volker Mathes ile video konferans yoluyla, sektörel eğilimler, çalışma alanları ve iş birliği imkanları da değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Ankara Bursa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli? İsa Akgül kimdir? AK Parti Konya- Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title