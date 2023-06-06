Bursa'da Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli Düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli'nin ikincisi olan 'Bursa Tarımı Konuşuyor' programı 13 Haziran Salı günü yapılacak. Tarımda verimin artırılması hedefiyle sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 'Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli', Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda 13 Haziran Salı günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli'nin ikincisi olan ' Bursa Tarımı Konuşuyor' programı 13 Haziran Salı günü yapılacak.

Tarımda verimin artırılması hedefiyle sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 'Tarımsal Destekler Bilgilendirme Paneli', Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda 13 Haziran Salı günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hasan Vural'ın yönetimindeki panelde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, sektör temsilcilerine tarımsal kredi, hibe destekleri, doğru tarım uygulamaları ve tarım sigortaları konularında sunum yapacak. - BURSA