Bursa'da Tarımın Geleceği Konuşuldu

Bursa'da "Tarımsal Destekler Bilgilendirme" panelinin ikincisi, "Bursa Tarım'ı Konuşuyor" programı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ürünün hasadını kayıpsız yapmak, ambalajlamak, nakletmek, pazarlamak, satış sonrası hizmet başlı başına bir iş. İyi niyetle, gayretle yapılmış çalışmalar var. Bizim artık bundan sonraki süreci daha kurumsal çatı altında devam ettirmemiz gerekli. Beni kaygılandıran maalesef tarıma bakış açımız. Tarımla ilgilenmek demek, köylülük demek gibi bir algı var. Sanki geri kalmışlık, 3 - 4 sınıf vatandaş gibi algımız var. Rahmetli Atatürk 'köylü milletin efendisi' demiş. Ama artık babadan kalma usullerle üretim yapmaktan ziyade büyük ölçekli, bilimsel verilerle, donelerle bu işleri yapmak, üretmek, ambalajlamak ve pazarlamak zorundayız" dedi.

Bursa'da "Tarımsal Destekler Bilgilendirme" panelinin ikincisi, "Bursa Tarım'ı Konuşuyor" programı dün Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda yapıldı. Tarım programının açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaparken, panelin moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural yürüttü.

Burada konuşan Aktaş, ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine, tarımı ekonomik katma değere dönüştürecek sonuç odaklı çalışmak gerektiğini söyledi. Aktaş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ARTIK BABADAN KALMA USULLERLE ÜRETİM YAPMAKTAN ZİYADE BİLİMSEL VERİLERLE BU İŞLERİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

"Ama bu tarımla alakalı güçlü bir altyapımız olmadığı anlamına gelmez. Dünyada tarımla alakalı ciddi bir potansiyel var. Pandemi gösterdi ki tarım olmazsa olmaz konularda biri. Her şeyi bırakabiliriz ama yemeyi içmeyi ihmal edemeyiz. Yeme içme belki bu işin küçük bir kısmı ama bu işin başka aşamaları var. Ürünün hasadını kayıpsız yapmak, ambalajlamak, nakletmek, pazarlamak, satış sonrası hizmet başlı başına bir iş. İyi niyetle, gayretle yapılmış çalışmalar var. Her yıl artan trendimiz var. Bizim artık bundan sonraki süreci daha kurumsal çatı altında devam ettirmemiz gerekli. Yapabileceğiz çok şeyler var. Beni kaygılandıran maalesef tarıma bakış açımız. Tarımla ilgilenmek demek, köylülük demek gibi bir algı var. Sanki geri kalmışlık, 3 - 4 sınıf vatandaş gibi algımız var. Rahmetli Atatürk 'köylü milletin efendisi' demiş. Ama artık babadan kalma usullerle üretim yapmaktan ziyade büyük ölçekli, bilimsel verilerle, donelerle bu işleri yapmak, üretmek, ambalajlamak ve pazarlamak zorundayız."

"A PARTİLİ B PARTİLİ ÖNEMLİ DEĞİL. ŞU İLÇEDE OLMUŞ BU İLÇEDE OLMAMIŞ ÖNEMLİ DEĞİL. MESELA DAHA İYİ ŞEYLER YAPABİLMEK"

Büyükşehir bünyesindeki Tarım A.Ş. ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı vasıtasıyla kırsal kalkınma için önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Beni yanlış anlamayın ama ufak tefek desteklerle, algılarla işi götürmek yerine sonuç odaklı olalım. Yaptığımız desteklerin ekonomik olarak katma değere dönüşmesi lazım. Bizim tarımı finanse etmek, desteklemek, tarımla alakalı birlikteliği sağlamak gibi bir hedefimiz, hayalimiz var. Azar azar dağıtmak yerine bunu daha ileriye taşıyacak, altyapısını daha güçlü tutacak, bu şehre ekonomik katma değer sağlayacak projelere, konulara, kişilere destek verelim. A partili B partili önemli değil. Şu ilçede olmuş, bu ilçede olmuş önemli değil. Mesele daha iyi şeyler yapabilmek. Bizim tarımı şehir adına bir güç haline döndürmemiz lazım. El birliğiyle başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural'ın yaptığı panelle devam etti. Panelde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, sektör temsilcilerine tarımsal kredi, hibe destekleri, doğru tarım uygulamaları ve tarım sigortaları konularında sunum yaptı. Düzenlenen panelin finalinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına panelistlere teşekkür plaketi verdi.