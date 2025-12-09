Haberler

Bursalı çiftçilerin yağışlarla yüzü güldü

Bursalı çiftçilerin yağışlarla yüzü güldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın tarım odaklı ilçelerinde hafta sonunda etkili olan yağış, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Karacabey'de düşen yağış miktarı, tarımsal üretimde olumlu bir etki yarattı.

Bursa merkez ile Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaya gibi tarımın yoğun olduğu ilçelerde hafta sonunda yağış etkili oldu.

Uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 78,3 kilogram olan Bursa'da hafta sonunda bazı ilçelerde sevindiren ölçüde yağmur yağdı.

Ekim yapan ve yapmayı planlayan çiftçilerin yağmur beklediği, tarımsal üretimde önde gelen Karacabey'de metrekareye 95 kilogram yağış düştü.

Bursa mevsim normallerinin üzerine çıkan tek ilçe olan Karacabey'in komşu ilçesi Mustafakemalpaşa ise 39,3 kilogram yağış aldı.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu İznik'e 25, Kestel'e 32, Gürsu'ya 18,1 ve Yenişehir'e 16,7 kilogram yağış olurken, merkez ilçelerden Nilüfer metrekareye 33,2, Yıldırım 31,5 ve Osmangazi 23 kilogram yağış gördü.

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, Karacabey Ovası'nda ekim ve kasımda buğday ve arpa ekilişlerinin tamamlandığını belirterek, "Üzerine gelen yağışlar çok güzel oldu. Özellikle hafta sonunda 100 kilograma yakın yağış aldık. Buğday ve arpa çiftçininin yüzü güldü. Şu an için hububatta herşey iyi gidiyor umarız böyle devam eder" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title