Bursalı çiftçilerin yağışlarla yüzü güldü

Bursa merkez ile Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaya gibi tarımın yoğun olduğu ilçelerde hafta sonunda yağış etkili oldu.

Uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 78,3 kilogram olan Bursa'da hafta sonunda bazı ilçelerde sevindiren ölçüde yağmur yağdı.

Ekim yapan ve yapmayı planlayan çiftçilerin yağmur beklediği, tarımsal üretimde önde gelen Karacabey'de metrekareye 95 kilogram yağış düştü.

Bursa mevsim normallerinin üzerine çıkan tek ilçe olan Karacabey'in komşu ilçesi Mustafakemalpaşa ise 39,3 kilogram yağış aldı.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu İznik'e 25, Kestel'e 32, Gürsu'ya 18,1 ve Yenişehir'e 16,7 kilogram yağış olurken, merkez ilçelerden Nilüfer metrekareye 33,2, Yıldırım 31,5 ve Osmangazi 23 kilogram yağış gördü.

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, Karacabey Ovası'nda ekim ve kasımda buğday ve arpa ekilişlerinin tamamlandığını belirterek, "Üzerine gelen yağışlar çok güzel oldu. Özellikle hafta sonunda 100 kilograma yakın yağış aldık. Buğday ve arpa çiftçininin yüzü güldü. Şu an için hububatta herşey iyi gidiyor umarız böyle devam eder" dedi. - BURSA