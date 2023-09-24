Bursa'da Siyah İncir Fiyatları Üreticileri Tatmin Etmiyor

Bursa'da sezon başında kilosu 100 liraya kadar çıkan siyah incirin şu anki fiyatı üreticiyi tatmin etmiyor. Geçen yıla göre yüzde 60 arası rekolte kaybı olan incirde son zamanda yükselmesi beklenen fiyatlar, 35 lirada sabitlendi.

Bursa'da siyah incir hasadının artık sonlarına doğru yavaş yavaş geliniyor. Sezona 80 liradan başlayan ve 100 liraya kadar çıkan 'kraliçe inciri' şu anda 35 lira ile yılın en düşük rakamında seyrediyor. Kurak, yanık ve döküm gibi sebeplerden dolayı Bursa karasında bu sene yaklaşık yüzde 60 gibi rekolte kaybı yaşanıyor. Sezona yüksek fiyatlarla giren incir, sezonun sonlarına doğru 35 lira ile bu yılın en düşük fiyatında. Bu sene aşırı bir bolluk yaşanmamasına rağmen son zamanda fiyatların bu kadar düşük olması üreticiyi kara kara düşündürüyor. Masrafların artmasından dolayı üreticiler firmaların zam yapmasını bekliyor.

İncir fiyatlarında kıpırdama beklediklerini ifade eden üreticiler, "Bu sene geçen yılki tonaj yok. İncirde birkaç gün yoğunluk oldu ve fiyatlar düştü. Artık sürgünlerde incir kalmadı. Bu fiyatlar şu anda bizi kurtarmıyor. Fiyatların artık yukarıya doğru tırmanmasını bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık bir haftadır fiyatların 35 lira bandında seyrettiğini ifade eden üreticiler, "Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 60 bandında rekolte kaybı var. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yoğunluk bu sene yaşanmadı. Sezon başında fiyatlar 100 liraya kadar çıktı ve herkes memnundu. Ama şu anda 35 lira sezonun en düşük rakamı bu fiyatlar kimseyi tatmin etmiyor. Bu kuraklık, döküm ve yanık sebebiyle rekolte geçtiğimiz yıllara göre çok düşük. Artı bir de üzerine masraflar her geçen gün artıyor" diye konuştu.

İç piyasada ise incir, 20, reçellik ise 7-8 lira bandına alıcı buluyor. - BURSA