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Bursa'da simit 4 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bursa'da simit 4 lira oldu

Bursa'da 100 gram simidin fiyatı 3 lirada, 4 liraya yükseldi.

BURSA (İHA) - Bursa'da 100 gram simidin fiyatı 3 lirada, 4 liraya yükseldi.

Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli. - BURSA

Bursa'da simit 4 lira oldu

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bursa, Ekonomi, Haberler

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