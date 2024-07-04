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Bursa'da Sağanak Yağış ve Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

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Bursa'da yaşanan sağanak yağış ve dolu, ovadaki tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Binlerce dönüm ekili alan sel suları altında kaldı ve meyve ağaçları da zarar gördü.

Bursa'da sağanak yağış ovadaki tarım alanlarında binlerce dönüm ekili alanı vurdu. Dolu yağışı da meyve ağaçlarına zarar verdi

Valiliğin sabah yaptığı uyarının ardından saat 14.30 sularında sağanak yağış ve dolu köylerde de hayatı felç etti.

Özellikle Yenişehir, Gürsu ve Kestel Ovası'nda binlerce dönüm ekili alan sel sularından etkilendi. Yenişehir'in Koyunhisar ve Marmaracık köylerinde ekili alanlar sağanak yağıştan büyük ölçüde zarar gördü.

Mısır, ayçiçeği,fasulye ve biber gibi binlerce dönüm arazideki ekili ürünler sular altında kaldı.

Gürsu ve Kestel ovasında da meyve ağaçlarının bir kısmının dolundan etkilendiği kaydedildi.

Zarar tespitinin yağışların sona ermesinin ardından yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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