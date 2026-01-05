Bursa'da işletme denetimlerinde yaklaşık 71 milyon 800 bin lira ceza kesildi

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce geçen yıl boyunca yapılan denetimlerde, perakende sektöründe usulsüzlük yaptığı belirlenen işletmelere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yapılan açıklamaya göre, 2025'te yapılan rutin denetimlerde, perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler denetlendi.

Denetimlerde, gerekçesiz fiyat artışı, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin giriş kapılarında ve masalardaki fiyat listeleri, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketi, raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığı, işletmeler hakkında gelen tüketici şikayetlerine göre aykırılığın olup olmadığı kontrol edildi.

Geçen yıl, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Sistemine tüketiciler tarafından yapılan 2 bin 181 başvuruya istinaden yapılan denetimlerde, 168 emlakçıya toplam 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin lira ceza uygulandı.

Marketlerde künye denetiminde 255 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edildi ve 22 milyon 608 bin 740 lira ceza kesildi.

Fiyat etiketi ayrılıklarıyla ilgili denetlenen 6 bin 121 market, kafe, restoran ve benzeri işletmeye toplam 14 milyon 77 bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer illerden ve belediyelerden gelen 628 aykırılığa 3 milyon 550 bin 246 lira idari para cezası olmak üzere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.