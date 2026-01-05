Haberler

Bursa'da işletme denetimlerinde yaklaşık 71 milyon 800 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, 2025 boyunca perakende sektöründe usulsüzlük yapan işletmelere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira ceza uyguladı. Denetimlerde fiyat artışları, fiyat etiketi uyumsuzlukları ve tüketici şikayetleri üzerine incelemeler yapıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce geçen yıl boyunca yapılan denetimlerde, perakende sektöründe usulsüzlük yaptığı belirlenen işletmelere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yapılan açıklamaya göre, 2025'te yapılan rutin denetimlerde, perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler denetlendi.

Denetimlerde, gerekçesiz fiyat artışı, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin giriş kapılarında ve masalardaki fiyat listeleri, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketi, raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığı, işletmeler hakkında gelen tüketici şikayetlerine göre aykırılığın olup olmadığı kontrol edildi.

Geçen yıl, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Sistemine tüketiciler tarafından yapılan 2 bin 181 başvuruya istinaden yapılan denetimlerde, 168 emlakçıya toplam 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya 16 milyon 400 bin lira ceza uygulandı.

Marketlerde künye denetiminde 255 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edildi ve 22 milyon 608 bin 740 lira ceza kesildi.

Fiyat etiketi ayrılıklarıyla ilgili denetlenen 6 bin 121 market, kafe, restoran ve benzeri işletmeye toplam 14 milyon 77 bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer illerden ve belediyelerden gelen 628 aykırılığa 3 milyon 550 bin 246 lira idari para cezası olmak üzere toplam 71 milyon 766 bin 904 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Ekonomi
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam